販毒自創品牌！花蓮破毒窟逮3嫌　查扣「浪子搖頭」咖啡包

▲警方持搜索票攻堅逮捕3名毒販，並查扣毒品安非他命及毒品咖啡包等證物。（圖／花蓮縣警察局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣警察局刑事警察大隊今年1月底向上溯源偵辦一起花蓮縣內販賣毒品安非它命案，經多月追查及跟監埋伏蒐證後，日前持搜索票，順利查獲張姓男子等犯嫌3名，並查扣第二級毒品安非他命1.5公克及毒品咖啡包含袋重32.6公克等證物，全案以涉嫌毒品危害防制條例罪嫌移請花蓮地檢署偵辦，嫌犯經檢察官向法院聲請羈押禁見獲准。

▲▼毒藥包皆印上「浪子搖頭字樣。

警方發現犯嫌為為吸引藥腳購買，還把「浪子搖頭」4個字印在所查扣之毒品咖啡包裝上，查緝員警表示希望犯嫌能「浪子回頭」改掉施用毒品的惡習，而非販賣毒品咖啡包，叫大家搖頭。

毒品咖啡包及新興毒品偽裝容易，外包裝琳瑯滿目，經常會以可愛或新潮的外包裝來吸引年輕人嘗試，造成毒品濫用，使用者往往不知道有哪些毒品成分摻雜其中，而毒咖啡與酒精併用可能出現心跳加速、血壓升高、心律不整、亢奮、抽蓄、意識不清…導致猝死之風險極高。搖頭丸（MDMA）和喵喵屬中樞神經興奮劑，酒精、K他命屬中樞神經抑制劑，合併使用，對身體刺激極大，必定加倍危害健康，嚴重可致猝死，不可輕忽。

▲3嫌皆移送地檢署偵辦並羈押禁見。

警察局局長蔡丁賢表示，查緝毒品犯罪，「阻絕毒品供應網絡」為重點工作。呼籲民眾多關心周遭朋友及家人身心健康，不要一時好奇嘗試毒品，誤觸毒品造成危害，並呼籲民眾切勿以身試法外，如發現不法情事，請立即向警察機關檢舉，共同打擊犯罪。

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