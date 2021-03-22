　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

販毒自創品牌！花蓮破毒窟逮3嫌　查扣「浪子搖頭」咖啡包

▲警方持搜索票攻堅逮捕3名毒販，並查扣毒品安非他命及毒品咖啡包等證物。（圖／花蓮縣警察局提供，下同）

警方持搜索票攻堅逮捕3名毒販，並查扣毒品安非他命及毒品咖啡包等證物。（圖／花蓮縣警察局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣警察局刑事警察大隊今年1月底向上溯源偵辦一起花蓮縣內販賣毒品安非它命案，經多月追查及跟監埋伏蒐證後，日前持搜索票，順利查獲張姓男子等犯嫌3名，並查扣第二級毒品安非他命1.5公克及毒品咖啡包含袋重32.6公克等證物，全案以涉嫌毒品危害防制條例罪嫌移請花蓮地檢署偵辦，嫌犯經檢察官向法院聲請羈押禁見獲准。

▲警方持搜索票攻堅逮捕3名毒販，並查扣毒品安非他命及毒品咖啡包等證物。（圖／花蓮縣警察局提供，下同）

▲▼毒藥包皆印上「浪子搖頭字樣。

警方發現犯嫌為為吸引藥腳購買，還把「浪子搖頭」4個字印在所查扣之毒品咖啡包裝上，查緝員警表示希望犯嫌能「浪子回頭」改掉施用毒品的惡習，而非販賣毒品咖啡包，叫大家搖頭。

▲警方持搜索票攻堅逮捕3名毒販，並查扣毒品安非他命及毒品咖啡包等證物。（圖／花蓮縣警察局提供，下同）

毒品咖啡包及新興毒品偽裝容易，外包裝琳瑯滿目，經常會以可愛或新潮的外包裝來吸引年輕人嘗試，造成毒品濫用，使用者往往不知道有哪些毒品成分摻雜其中，而毒咖啡與酒精併用可能出現心跳加速、血壓升高、心律不整、亢奮、抽蓄、意識不清…導致猝死之風險極高。搖頭丸（MDMA）和喵喵屬中樞神經興奮劑，酒精、K他命屬中樞神經抑制劑，合併使用，對身體刺激極大，必定加倍危害健康，嚴重可致猝死，不可輕忽。

▲警方持搜索票攻堅逮捕3名毒販，並查扣毒品安非他命及毒品咖啡包等證物。（圖／花蓮縣警察局提供，下同）

3嫌皆移送地檢署偵辦並羈押禁見。

警察局局長蔡丁賢表示，查緝毒品犯罪，「阻絕毒品供應網絡」為重點工作。呼籲民眾多關心周遭朋友及家人身心健康，不要一時好奇嘗試毒品，誤觸毒品造成危害，並呼籲民眾切勿以身試法外，如發現不法情事，請立即向警察機關檢舉，共同打擊犯罪。

►腦公！你不可以賴帳喔

ET快訊
快訊／羅尚樺送醫畫面曝光　送台東馬偕急救
羅尚樺尋獲無意識！新婚妻「18字心聲」：我陪你飛
快訊／找到羅尚樺了！　失去生命跡象
快訊／找到「傘具連座椅」！　2飛官仍失聯
羅尚樺才新婚2周！　跳傘失蹤新婚妻說話了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／送醫畫面曝光！飛官羅尚樺「無意識」　送台東馬偕急救

F-5E飛官羅尚樺尋獲無意識！新婚妻IG「18字曝心聲」：我陪你飛

快訊／F-5E墜海！中尉羅尚樺尋獲　失去生命跡象

台中「火龍」出現！消防局曝空拍畫面　籲掃墓「4不2記得」

快訊／F-5E戰鬥機擦撞2飛官失聯！警方台26線尋獲「傘具連座椅」

快訊／F-5E戰鬥機擦撞墜海！　空軍志航基地：F5系列全部停飛

2飛官才剛結婚！今戰術訓練「擦撞墜海」跳傘逃生　海空勤急搜救

立訊併購宣德案爆「內線交易」　台灣負責人遭搜索約談

販毒自創品牌！花蓮破毒窟逮3嫌　查扣「浪子搖頭」咖啡包

F-5E戰鬥機墜海！潘穎諄上尉、羅尚樺中尉生死未卜…海巡6艇搜救中

上班壓力大？桃園憤怒屋任你宣洩　網紅「砸爛音響、電視」直呼爽到爆

真的只想回家！《創造營》利路修厭世到爆紅　求「不要再為我投票」鄧超：就這麼狂

哈士奇闖禍！扯斷繩暴衝大馬路　騎士摔車求償4萬...飼主：很無奈

貝童彤結婚2年帥老公曝光「出道處女秀」　婚宴砸200萬..Howard笑：沒意外就這麼一次XD

台中20歲男遭撞亡！警受訪口誤　父控訴誤導大眾：求行車紀錄器

福原愛仍稱江宏傑「丈夫」　2聲明見「相同關鍵」...網：真的回不去了

若台灣戰爭...邱國正含淚交代兒「在家等或去戰場找你老爸屍體」

誰也不讓誰！BMW狂打方向燈　 賓士緊咬前車「不給插」網：幼稚

荒唐！中山區尿尿哥「電梯裡解放」　睡管理室當家...誇張行徑全家崩潰

作賊喊捉賊？逃票女控站務員扯髮　畫面曝反打臉！北捷怒罰7500元

快訊／送醫畫面曝光！飛官羅尚樺「無意識」　送台東馬偕急救

F-5E飛官羅尚樺尋獲無意識！新婚妻IG「18字曝心聲」：我陪你飛

快訊／F-5E墜海！中尉羅尚樺尋獲　失去生命跡象

台中「火龍」出現！消防局曝空拍畫面　籲掃墓「4不2記得」

快訊／F-5E戰鬥機擦撞2飛官失聯！警方台26線尋獲「傘具連座椅」

快訊／F-5E戰鬥機擦撞墜海！　空軍志航基地：F5系列全部停飛

2飛官才剛結婚！今戰術訓練「擦撞墜海」跳傘逃生　海空勤急搜救

立訊併購宣德案爆「內線交易」　台灣負責人遭搜索約談

販毒自創品牌！花蓮破毒窟逮3嫌　查扣「浪子搖頭」咖啡包

F-5E戰鬥機墜海！潘穎諄上尉、羅尚樺中尉生死未卜…海巡6艇搜救中

588元起吃到飽！王品集團燒肉新品牌4／2開幕　60種肉品無限供應

以為白柴探頭！他近看驚見「萌獸真面目」　網笑：島原三...羊

不到5個月F-5E再出事　朱冠甍母曾痛哭：希望兒子是最後一個

批「疫苗調閱小組」只宣讀20秒就表決　劉世芳酸：比半分忠更快

桃園市議員代夜市選物業者發聲　請市府留一條生路

每人每晚只要900元！爽住台北、台東2間星級飯店　再送早餐吃到飽

「日間火球」劃過上空　驚天聲爆響徹英國

快訊／送醫畫面曝光！飛官羅尚樺「無意識」　送台東馬偕急救

24歲人妻「私處慘被縫起來」倒血泊等死！妒夫懷疑被綠　失控暴走

林口公園第一排美邸！「聯虹君耀」地段珍稀　享永久棟距、豪宅頂標配備

Albee被潑水「渾圓亮點現形」　走光黑Bra…網暴動：太透了

社會熱門新聞

即／桃園中原大學大四生墜樓亡！

交往7天就嘿咻14歲小女友　高中男全部認罪下場很慘

快訊／中尉羅尚樺尋獲　失去生命跡象

女法官當庭動私刑！要少年自掌嘴　人生勝利組背景曝

南投性侵案網友狂蓋樓！巴哈姆特真吞罰單

即／2架F-5E戰機屏東外海擦撞墜毀！2飛官跳傘失聯

警口誤「直行車應讓轉彎車」　死者父：誤導大眾

台南深夜大火　墓地雜草全面燃燒

巴哈姆特吞6萬罰單！網炸鍋號召抖內

F-5E飛官羅尚樺尋獲無意識！新婚妻18字曝心聲

快訊／2架F-5E戰鬥機相撞！2飛官墜落

即／遭「家族旅遊」遊覽車猛撞　21歲男搶救不治

2煞剝光護理師僅留內褲！還原金龍山洗劫現場

2飛官才剛結婚！今戰術訓練「擦撞墜海」搜救中

更多熱門

相關新聞

2毒犯拒檢加速衝撞　北市2警轟7槍壓制

2毒犯拒檢加速衝撞　北市2警轟7槍壓制

中山區濱江街262號前發現一輛白色自小客車駕駛神情慌張形跡可疑，警方立刻上前攔停，保大警員下車準備盤查時，對方突然發動車輛朝前方警員衝撞，現場帶班小隊長為了保護警員安全立刻開槍還擊，朝車輛輪胎連開6槍，另名警員也開1槍示警，高姓駕駛下車逃離，但跑不到20公尺隨即遭警方壓制；警方在同車後座乘客背包內搜到海洛因、安非他命等毒品。

心虛闖警方路檢　毒蟲當街遭開8槍就逮

心虛闖警方路檢　毒蟲當街遭開8槍就逮

違規穿越馬路見警心虛狂奔　沿途丟包仍遭逮

違規穿越馬路見警心虛狂奔　沿途丟包仍遭逮

法警查獲「3400萬搖頭丸」　送檢發現全是糖果

法警查獲「3400萬搖頭丸」　送檢發現全是糖果

男子精神恍神隨地便溺警查獲毒品

男子精神恍神隨地便溺警查獲毒品

關鍵字：

販售毒品自創品牌毒窟浪子搖頭毒藥包查扣安非它命

讀者迴響

熱門新聞

醫科男「鮭魚之夢」傳遭壽司郎黑名單

鳳梨遇上薔薔也崩潰！直播脫衣：被搞到好熱

131萬聘金拿13萬回禮　準新娘怒報警

即／桃園中原大學大四生墜樓亡！

星巴克3／22起連續5天買一送一！

《黑澀會》美眉「嘲笑別人本名」遭封殺！

影／Albee當貝童彤伴娘穿超仙！

老闆生氣了！為吃免費改鮭魚「一律開除」

即／雲林小學疑群聚感染　上百童不適

獨／張鮭魚之夢曝上課慘狀：被譏笑、老師要他回家

Lulu「東湖市場買衣服」沒被認出！

「張鮭魚之夢」真要哭了！律師曝殘酷法條打臉

反骨正妹被酸民罵哭　酷炫怒截圖開告

黑歷史連環爆　張鮭魚之夢說話了

五月天台南開唱！場外違停機車「全拖吊」

更多

最夯影音

更多
上班壓力大？桃園憤怒屋任你宣洩　網紅「砸爛音響、電視」直呼爽到爆

上班壓力大？桃園憤怒屋任你宣洩　網紅「砸爛音響、電視」直呼爽到爆
真的只想回家！《創造營》利路修厭世到爆紅　求「不要再為我投票」鄧超：就這麼狂

真的只想回家！《創造營》利路修厭世到爆紅　求「不要再為我投票」鄧超：就這麼狂

哈士奇闖禍！扯斷繩暴衝大馬路　騎士摔車求償4萬...飼主：很無奈

哈士奇闖禍！扯斷繩暴衝大馬路　騎士摔車求償4萬...飼主：很無奈

貝童彤結婚2年帥老公曝光「出道處女秀」　婚宴砸200萬..Howard笑：沒意外就這麼一次XD

貝童彤結婚2年帥老公曝光「出道處女秀」　婚宴砸200萬..Howard笑：沒意外就這麼一次XD

台中20歲男遭撞亡！警受訪口誤　父控訴誤導大眾：求行車紀錄器

台中20歲男遭撞亡！警受訪口誤　父控訴誤導大眾：求行車紀錄器

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲毛毛商城換季5折區

寵物雲毛毛商城換季5折區

【出清5折】寵物雲毛毛商城全面換季出清中

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面