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蘇貞昌為何不批林佳龍辭呈？　陳亭妃：不捨這麼好的部長

記者林銘翰／台北報導

台鐵太魯閣列車2日在花蓮發生重大死傷事故，交通部長林佳龍隨即向行政院長蘇貞昌遞出辭呈，但至今仍未獲蘇貞昌批准，遭外界解讀是蘇有意把林佳龍當成防火牆。對此，民進黨立委陳亭妃認為，這是太過於政治化的解讀，「這麼好的部長，如果是院長當然會非常不捨」。

▲▼立法院交通委員會 交通部長林佳龍 太魯閣號重大事件。（圖／記者屠惠剛攝）

▲交通部長林佳龍。（圖／記者屠惠剛攝）

有關林佳龍提出書面辭呈，行政院發言人羅秉成日前表示，蘇貞昌肯定林佳龍負責任的態度，但現階段以搶修搶通為先，把善後做好，也是負責任的表現，「現在不談這個問題」。

對此，與林佳龍同屬正國會派系的陳亭妃9日受訪時指出，林佳龍在交通部長任內很用心，尤其新冠肺炎讓國內觀光非常蕭條，全世界的觀光幾乎停擺，林佳龍花了很多的心力帶動觀光，甚至做點線面的串連，很多旅行觀光業者都感受到林佳龍對他們的協助。

陳亭妃認為，「這麼好的部長因為政治責任要提出辭呈，如果是院長那當然會非常不捨，怎麼可能會在第一時間就馬上簽了這個辭呈」，她認為現階段就是救災優先，但是林佳龍辭意已堅、就是要負政治責任，站在院長角度也是希望把好的人才繼續留下，並沒有什麼政治操作或衝突。

至於是否會認為林佳龍被當防火牆，陳亭妃則說，這是被政治解讀的操作，其實大家在第一時間都非常支持林佳龍，「做出這樣政治負責的態度，就表示要有人負責，有人負責就是要承擔」。

陳亭妃認為，林佳龍已經在臉書清楚說明，自己願意承擔所有的政治責任，所以就由他一肩扛起，相信林佳龍已經講得很清楚，大家也都支持林佳龍的決定。

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