家屬留言致謝打氣！林佳龍暖回：連3天探望你們就像一家人了

▲林佳龍至花蓮坐鎮指揮搶修作業。（圖／交通部）

記者李宜秦／台北報導

台鐵太魯閣號發生重大傷亡出軌事故，昨日是罹難者頭七，台鐵全線鳴車哀悼。交通部長林佳龍表示，預計2天內就可完成修復作業，開始進行試運轉，16日可完成隧道結構安全檢測，有望在20日前可通車。有傷者家屬在林佳龍臉書留言致謝，並為他打氣，林也回應「連三天去探望你們，感覺上就像是一家人了」。

林佳龍昨日深夜在臉書發文表示，昨日是太魯閣事故罹難者的頭七，昨日上午9:28台鐵所有列車同時鳴笛，向兩位殉職的年輕司機員致敬，感佩他們的英勇，敬送兩條英魂。

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他也說，「我想勉勵台鐵全體同仁，各位還有更多任務要接續完成，儘管創痛仍在，儘管艱難，我們依然必須堅守每一天的工作，肩負所有服務乘客與安全的職責」。

林佳龍指出，台鐵同仁正積極修復軌道、電力及號誌設施，預計2天內完成，之後將會進行試運轉，16日，應可完成隧道結構安全檢測，並進行第三方複檢。在20日前，達到符合通車的條件。

林佳龍表示，已指示台鐵局成立「台鐵太魯閣408次列車事故權益保障關懷小組」，單一窗口協助罹難者家屬及傷患，爭取各種醫療、賠償、提供法律上服務等事宜，確保他們的權益都能獲得保障。「改革的列車已經啟動，未來台灣還有很多工作要做」。

▲林佳龍強調，將會盡全力協助傷亡者與家屬。（圖／交通部）

有受傷者的家屬在貼文底下留言，「部長加油！謝謝那天陪同蔡總統前來花蓮國軍醫院探視，臨走前你還特地跟我說『不管有什麼問題都會盡全力協助大家，爸爸也要加油。』真的很感謝部長這些日子的努力與協助，也請部長加油」。

林佳龍也回應，「一連三天去探望你們，感覺上就像是一家人了，得知你們正逐漸康復中，非常欣慰。我們已經在交通部成立了一個此次事故的權益保障和關懷小組，持續協助傷友們醫療和復健，以及在工作和生活上可能遭遇的困難。

此外，我們也已經協調健保署先代付你們的住院費用，希望不要增加傷患的經濟負擔。再次祝福你們父子全家很快康復出院，回到溫暖的家。也要記得要常保持聯繫哦」。