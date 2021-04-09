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東新營造7年48件政府標案內容曝光　花蓮縣17億、行政院也有1.3億

▲東新營造自2015年2021年，共得標48政府標案，這些標案主要集中在花蓮縣府，同時也包括行政院、交通部，以及農委會等單位。（圖／取自公開標案網站）

▲東新營造自2015年2021年，共得標48政府標案，這些標案主要集中在花蓮縣府，同時也包括行政院、交通部，以及農委會等單位，總金額為20億2069萬5385元。（圖／取自公開招標網）

記者徐政璿／台北報導

台鐵太魯閣號2日發生出軌意外造成嚴重死傷，對於嫌疑肇事人李義祥擔任工地主任，公共工程委員會認為不僅違反營造業法，東新營造與義祥工業之間還有「借牌轉包」的可能。隨著檢警持續向上偵辦，東新營造到底承包過多少政府標案、經手過的工程品質是否安全，這些問題也持續受到政壇關注。

根據公開招標網統計，東新營造自2015年2021年，共得標48政府標案，這些標案主要集中在花蓮縣府，同時也包括行政院、交通部，以及農委會等單位。民眾黨立委高虹安質疑，東新營造搶下的標案，「究竟還有多少是這種借牌的情況？」

義祥工業社的工程車2日從邊坡滑落，被太魯閣號迎面撞上，50名乘客喪命，涉肇事的義祥工業社負責人李義祥遭起底，2018年曾為民進黨花蓮縣黨部黨代表，去年已卸任，目前因未繳黨費停權。

檢方8日約談東新營造負責人黃平和、包商林長清等13人到案說明，釐清是否有違法轉包給義祥工業社，以及逃漏稅的嫌疑；檢方除依過失致死罪偵辦外，也擬祭出政府採購法，擴大究辦涉案對象，不排除還有關係人將改列被告。

針對「借牌轉包」一事，黃平和的家人8日向媒體表示，大工程都是專業分包，東新是承包商，李義祥是協力廠商，蓋房子也是如此，營造商要找模板、鋼筋、水電等，這很正常；但他也不滿地批評，李義祥跟逃逸移工私下施工，載輪胎放工地非工程合約內容，承包商怎麼會知道？

事實上，這次雖然由李義祥的義祥工業社施作，但邊坡防護工程是由東新營造得標。而根據公開招標網統計顯示，東新營造自2015年2021年，共得標48政府標案。

其中，東新營造標下花蓮縣政府17億6681萬8367元工程案、行政院1億3943萬1613元、交通部6392萬4883元、農委會5052萬522元。

加總起來，東新營造這7年拿下政府標案的總金額為20億2069萬5385元，內容包含人行道、道路、橋樑、耐震補強工程等。

▼東新營造奪下政府標案（點圖可放大）

▲▼東新營造奪下政府標案。（圖／記者徐政璿翻攝）▲▼東新營造奪下政府標案。（圖／記者徐政璿翻攝）▲▼東新營造奪下政府標案。（圖／記者徐政璿翻攝）▲▼東新營造奪下政府標案。（圖／記者徐政璿翻攝）

依政府採購法規定，借牌投標政府標案，借用人和容許借用人都有刑責，最重可處3年徒刑。政府採購法也規定，得標廠商應自行履行工程、勞務契約，原契約中應自行履行的主要部分不得轉包，但轉包是指契約主要部分由其他廠商代為履行，跟分包部分工程不同，這部分的須由司法機關認定。

民眾黨立委高虹安則表示，工程標案對承包廠商的資格要求，包含甲、乙、丙級的營造廠級別認定，這樣的機制設計，就是為了能保障標案施作的品質，及一旦發生事故之賠償責任能力。

高虹安指出，「借牌轉包」很明顯就是資格不符合的廠商鑽漏洞的手法，而被借牌的廠商則是過水收錢，這樣的龐大陋習文化，目前顯然是造成公共工程品質和安全低落的主因，東新營造搶下的標案，「究竟還有多少是這種借牌的情況？」

高虹安強調，今天已經涉及到公共安全的層次，這種積累的陋習就會害死許多條無辜的人命，廠商貪財，政府放水，人民要用生命買單，如今造成這麼嚴重的災難事故，國人是否該對台灣這種借牌文化痛定思痛、學到教訓並尋求改善之道？

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