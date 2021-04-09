台鐵9邊坡施工中！運安會揪這1處最危險：下周二恐發數個安全通告

▲運安會主委楊宏智。（圖／記者屠惠剛攝）

記者李宜秦／台北報導

台鐵發生出軌事故，肇因為施工便道上的工程車落軌，導致列車撞上釀禍。台鐵局清查發現，台東鹿野施工地也鄰近軌道，卻沒有設置防護措施。國家運輸安全委員會表示，已派員到現場檢查，若有需要改善的事項，下周二可能會發布期中安全通告，且不排除連續發布多個安全通告。

據統計，台鐵局目前有15處正在執行邊坡改善工程，其中1處已完工，另外9處正在施工中、2處規劃中、3處發包中。其中施工中也包括本次事故的清水隧道邊坡。

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行政院公共工程委員會指出，台鐵台東線鹿野－山里K140+850及K145+960邊坡整治工程施工現場鄰近鐵軌，卻有兩處沒有設置防護措施。運安會主委楊宏智表示，已有派員赴現場勘查，但可能會明日才回台北，下周一做最後確認。

楊宏智表示，為避免淪為紙上作業，因此希望人員能徹底清查現場工程，目前已有盤點正在施工中的9處工地，會分幾個階段進行檢查，台東鹿野是優先檢查的工地，若發現須改善事宜，將於下周二發布期中安全通告，如果其他工地也有問題，就會陸續再發更多安全通告，要求儘速改善。

▲▼台鐵台東線鹿野工地鄰近軌道卻未設防護措施。（圖／行政院工程會）