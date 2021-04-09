玉山國家公園36歲紀念　南部園區重建紀錄片+台灣黑熊檔案展登場

▲玉山國家公園歡慶36歲生日，推出南部園區紀錄片和黑熊檔案展。（圖／玉山國家公園管理處提供）

記者高堂堯／南投報導

今天是玉山國家公園成立36週年紀念日，玉管處特別舉辦慶祝系列活動，除邀請協力夥伴齊聚一堂，並發表《迴轉生命的脈動～玉山南橫行》紀錄片，並推出「還鄉於熊，歸檔玉山」特展，回顧88風災後園區重建和投入台灣黑熊保育25年來的軌跡，期待人類未來能與大自然和平共存共榮。

今天活動起始先安排玉管處布農族同仁所組成的「玉山布農大叔合唱團」，吟唱布農族傳統歌謠，引領會眾體驗布農族的文化歷程，也肯定原民作為國家公園瑰寶，也是重要夥伴之一的地位；隨後也對企業各界的協助，玉管處志工、員工的努力付出給予表揚和鼓勵。

▲玉山國家公園歡慶36歲生日，推出南部園區紀錄片和黑熊檔案展。（圖／玉山國家公園管理處提供）

《迴轉生命的脈動～玉山南橫行》影片描述玉山南部園區的地形景觀和公路設施，在民國98年88風災中受創甚鉅，歷經10多年重建，公路才於去（109）年有限制開放通行至天池，南橫公路周邊景觀也再度回到大眾視野。

玉管處指出，影片內容除呈現南部園區的壯闊景觀，以及豐富人文與生態內涵，更希望透過人物角色帶領，讓觀眾體會大自然生生不息和生態保育的重要性，進而思考人與自然共存的未來。

▲玉山國家公園歡慶36歲生日，推出南部園區紀錄片和黑熊檔案展。（圖／玉山國家公園管理處提供）

「還鄉於熊，歸檔玉山，踏訪有熊國」檔案應用特展，則回顧玉管處從草創初期的民國79年，在大分、觀高地區陸續發現臺灣黑熊痕跡、開啟長期監測契機，並於85年成立「臺灣黑熊專案保育小組」著手進行監測、系統性調查和研究等保育工作歷程，等於跟著黑熊腳印重返玉山，並藉由檔案應用洞觀玉管處臺灣黑熊保育史。

玉管處表示，希望透過此次處慶特展，彰顯臺灣黑熊在生態系擔任庇護物種，也是原民文化重要代表性元素之一的意義，並散播生態保育種子、拉近野生動物與民眾「知」的距離。



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