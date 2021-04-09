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玉管處36歲！迴轉復甦、踏訪玉熊

▲▼ 玉管處提供。

▲「迴轉生命的脈動_玉山南橫行」拍攝南橫天池原始景觀。（圖／玉管處提供，下同）

生活中心／綜合報導

玉山國家公園管理處成立36週年了，玉管處舉辦慶祝系列活動，除對協力夥伴表達感謝，並有南部園區經歷八八風災後復甦共榮的「迴轉生命的脈動～玉山南橫行」影片發表，及透過「還鄉於熊，歸檔玉山」檔案應用特展，跟著臺灣黑熊腳印重返族群密度最高的玉山國家公園，回首洞悉25年來玉管處於臺灣黑熊保育的軌跡，種下生態保育種子，期創人與自然歡樂共存的未來。

玉管處表示，正值壯年且將邁入不惑時大展鴻圖，積極推動國家公園自然資源維護與永續發展的核心價值，於生態保育、環境教育及高山遊憩等不同面向努力耕耘，各界有目共睹。其成就非一己之力，於處慶時對於企業各界的協助與玉管處志工、員工一同努力給予表揚及鼓勵。原住民是國家公園瑰寶也是重要夥伴之一，活動安排由玉管處布農族同仁自發性組成的「玉山布農大叔合唱團」吟唱布農族傳統歌謠，從歌聲引領民眾體驗臺灣布農族文化歷程。

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▲▼ 玉管處提供。

玉管處南部園區，自民國98年八八風災對園區內的地形景觀及公路設施影響甚鉅，歷經10多年復建，於去(109)年公路有限制開放通行至天池。值此南橫公路周邊景觀再度進入大眾視野同時，玉管處製作「迴轉生命的脈動~玉山南橫行」影片，內容除呈現南部園區的壯闊景觀及豐富的人文與生態內涵外，更透過腳色的帶領，希望讓觀眾體會大自然生生不息及生態保育的重要性，進而思考人與自然共存的未來。

臺灣黑熊在生態系擔任庇護物種也是原住民文化重要代表性之一，從玉管處約莫草創初期，民國79年在大分、觀高地區陸續發現臺灣黑熊痕跡，開啟臺灣黑熊長期監測契機並於85年成立「臺灣黑熊專案保育小組」，著手進行臺灣黑熊監測、系統性調查及研究等保育工作，回首來時路，對臺灣黑熊保育歷程及過往推動保育相關檔案規劃「還鄉於熊，歸檔玉山，踏訪有熊國」特展，鑑往知來，跟著黑熊腳印重返玉山國家公園，藉由檔案應用洞觀玉管處臺灣黑熊保育史並於處慶時辦理揭幕活動，希冀透過此次特展散播生態保育種子並拉近野生動物與民眾「知」的距離。

▼影片取自Youtube，如遭刪除請見諒。

▼「還鄉於熊，歸檔玉山，踏訪有熊國」特展。

▲▼ 玉管處提供。

▲▼ 玉管處提供。

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