錢都匯了不給住！男控排雲山莊「疏失還敢怪旅客」　玉管處回應了

▲江男控訴，明明已經訂好睡袋、餐點，也匯了錢，但直到上山後排雲山莊才說沒收到相關資訊 。（圖／玉山國家公園管理處提供）

記者高堂堯、莊智勝／南投報導

台中一名江姓男子向媒體投訴，日前為了攻頂玉山，事先向排雲山莊登記、訂了睡袋及餐點，事先也已經匯款，不料上山後才被告知未收到相關資料，山莊還一度要求江男出示匯款紀錄，氣得江男直呼「行政疏失還敢怪旅客？」對此，玉山國家公園管理處也回應，整起事件起因在溝通資訊落差，經過妥善說明及提出改善方案後，江先生已接受，且對處理方式表示滿意。

排雲山莊位於海拔3402公尺高山，距離玉山主峰僅2.4公里，是攻頂玉山的前哨站；但一名江先生卻控訴，日前為了攻頂玉山，事先向排雲山莊預訂了睡袋、餐點等，但當天到了排雲山莊準備入住時，對方才告知沒有收到相關資料，還要求江男出示匯款證明佐證，氣得江男直呼「外面零下6度耶！」質疑明明是山莊出現行政疏失，結果居然反過來怪罪旅客；最後雙方僵持了10分鐘，山莊才終於同意江男入住。

▲當天戶外氣溫只有零下6度，江男與山莊交涉10分鐘，最終才獲得同意入住。（圖／資料照）

事後江男不滿，憤而向平面媒體、首長信箱投訴。玉管處今回應，25日上午接獲江男於首長信箱投書後，隨即聯繫雲豹休閒公司及民眾了解事發情況，經比對後發現，整起事件係因雲豹公司為提供更便捷訂餐及付款服務，引進新系統而發生的訂單內容傳遞不完全的問題，加上江姓民眾並未填妥訂單流程即先線上付款，這才導致在山區工作人員未獲得訂單內容。

玉管處表示，由於當天天候不佳影響通訊，當下花了約10分鐘才終於與山下聯繫上，確認內容後即儘速提供服務。雲豹公司也於3月25日下午聯繫投書人道歉說明及提供補償改進措施。玉管處也於下午4時再聯繫投書人，江先生表示滿意接受雲豹公司及玉管處的處置。3月26日玉管處再度確認本案已完成退費等補償事宜，雲豹公司之訂購流程改善亦將於一週內完成。

玉管處指出，為提升排雲山莊服務品質，持續進行軟、硬體改善，也重視使用者感受與意見，期待透過與廠商、社團、民眾的攜手合作，不斷以創造生態永續及登山體驗並進的目標前進。

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