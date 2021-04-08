沒上課、沒交作業家長都知道！　北市推「酷課APP」16校搶先用

▲北市教育局推出酷課app，讓家長了解子女就學情況。（圖／台北市教育局提供，下同）

記者崔至雲／台北報導

北市教育局打造台北酷課雲4.0，首度推出具親師生平台功能的「酷課」APP，提供親師聯繫、數據查調、空間管理、校園繳費、課間教學、遠距學習、數位資源、學習獎勵等八大智慧校園整合服務，具有「多重身分一帳悠遊」、「親師雙向即時調查」、「手機連動課堂資訊」等特色，4月中將先由永春高中等16校師生率先體驗，110學年度將全面推動。

教育局說明，雙薪家庭家長白天忙於工作，晚上下班到家後才能關心孩子們在校學習狀況，現在家長可以透過「酷課」APP掌握老師公布的各項功課、應攜帶學用品等訊息，加上「酷課」是第一個提供校園線上調查表功能的APP，家長不用擔心忘記調查表遺失或孩子忘記帶回家等問題，更可以大幅省去老師發送回收及行政人員統計調查表的時間，大幅減輕學校行政負擔，讓學生可以因此在校園中獲得更好的照顧。

[廣告]請繼續往下閱讀...

教育局提到，不只手機端用的「酷課」APP，台北酷課雲4.0也同時整合了網頁WEB、教室內86吋大螢幕的應用畫面，師、生可藉由平板電腦、個人電腦與教室內的觸控螢幕進行即時互動，家長也可以透過手機即時掌握孩子作業繳交情形，還可隨時查詢子女在校成績、出缺席、獎懲紀錄及到離校資訊等資料，深度參與子女的學習歷程。此外，酷課APP也簡化了親子綁定的流程，家長只要登入一次就可以綁定跨高中職、國中小學層不同子女的帳號，等學校端開通即可使用，兼具北市教師身分的家長，亦可使用同一帳號輕鬆切換身分使用相應的功能。

教育局表示，「台北酷課雲4.0」及「酷課」APP會依據16所高中職、國中、國小試辦的情況進行滾動修正，在110學年度正式上線前調整到最佳狀態，並持續開發讓師生方便、家長有感的功能，北市向來領先全國發展智慧校園，從105年率先全國建置台北酷課雲線上學習平台，106年開辦酷課網路學校建立多元化雙向課程，108年改版以服務為導向，新增個人學習歷程及分析。

教育局說，在智慧校園6i中智慧學習、智慧教學兩個面向已有不錯成果，今年台北酷課雲4.0增加智慧社群服務，智慧校園的拼圖更完整，下一步將進一步建置開發智慧保健系統、校園能源監控管理系統、空間預約系統等功能，讓智慧行政、智慧保健、智慧綠能、智慧管理面向發展更臻完善。

