邀小五兒進約砲社團！女同學嗨喊「我的愛情來了」　媽一看超自責

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫pakutaso）

記者周亭瑋／綜合報導

一名母親昨晚震驚發現，讀小五的兒子居然收到女同學邀約，加入約砲社團，雖然兒子拒絕了，她仍自責不已，覺得忙於工作而忽略教育，同時也呼籲眾家長，「要好好關心自己的孩子，別讓意外發生。」

這名母親在爆怨2公社提到，有位女同學竟慫恿小五的兒子加入約砲社團，而她卻不知該如何解決，眼看社團裡一堆未滿16歲的孩子到處徵男友、女友，讓她錯愕不已，「還好我的孩子拒絕，這到底該怎麼處理？我氣自己也氣小孩，還有這世界怎麼了？是我跟不上世代，還是這世代錯亂。」

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她直言，所有家長都該好好關心自己的小孩，也許他們表面上很乖，但私下並非如此，也可能被同儕慫恿誤入歧途，「如果可以...請用力轉發，未成年誘拐事件百分之80都是來自網路交友。」

▲母親看到對話紀錄都快暈了。（圖／翻攝自爆怨2公社）

對此，網友們傻爆眼，紛紛回應「現在的孩紙，會不會太猛了」、「網路真的很可怕，一個不留意...唉」、「大環境的問題導致爸媽沒時間、沒辦法陪伴孩子成長學習，真的是很考驗爸媽的智慧與選擇」、「我也常被現在的女孩嚇死，5-6年級就開始渴望愛情，看兒子收到的情書，安娘維～肉麻到不要不要的」、「我的老天！我竟然不知道有這種社團」、「現在小孩子真的很厲害，防不勝防」、「太誇張了吧！天哪」。

不過也有人持不同看法，認為徵公婆不代表約砲，「是小屁孩徵男、女朋友社團，還是約砲社團？兩者不同，單純交朋友是沒什麼，以前沒智慧型手機，也都交筆友，時代不同，交朋友方式也不同」、「時代進化了啦～這種事情以前也有，只是家長不知道」。