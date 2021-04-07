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心碎影片曝光！男孩「慘遭丟包」流浪邊境　哭紅眼求助：我好害怕

▲▼墨西哥男孩跨越美墨邊境卻慘遭遺棄，因而向德州警方求助。（圖／翻攝自YouTube／Kaiyum）
▲一名移民男孩跨越美墨邊境卻慘遭遺棄，因而向德州警方求助。（圖／翻攝自YouTube／Kaiyum）

記者張寧倢／編譯

美墨邊境議題是拜登政府施政的一大挑戰，先前才傳出有人將2名厄瓜多3歲與5歲的女孩扔進美國新墨西哥州南方邊境的14英呎高牆，現在網路上又流傳出一段令人心碎的影片，一名非法跨越邊境的男童被遺棄在德州南部沙漠，見到巡邏隊員時不斷哭訴，希望能獲得幫助。

根據《每日郵報》報導，一名男童獨自流浪在德州沙漠的美墨邊境附近，影片中哭紅著雙眼的他走向一名美國邊境巡邏隊（U.S. Border Patrol）人員，並以西班牙語表示，「我和一群人一起來的，他們把我拋下，我不知道他們在哪。」巡邏者反問他是不是接到「來尋求幫助」的指示，而男童驚恐淚訴，「不，我來是因為如果我不這麼做，我還能去哪？有人可能會脅持我、綁架我，我很害怕。」

報導指出，這名男童只是每天越過邊境的數百名兒童的其中之一，美國政府上周公布的數據顯示，2021年3月有17.1萬名移民在邊境被捕，創下20年來單月最高逮捕人數，這其中包含約1.9萬名無人陪伴的流浪兒童與5.3萬名共同越境的家庭成員。2000年4月曾達到單月逮捕餘18萬名非法移民的紀錄，而拜登總統上任不久，便面臨了日益嚴峻的人道主義挑戰。

美國海關及邊境保衛局數據顯示，邊境問題的擔憂情緒已經連續10月呈現上升，拜登政府在過去2個月來也面臨移民人數的激增。當局並未公布這名男童的年齡與國籍，但男童非法進入美國後，花了一整晚的時間，徒步穿越了里奧格蘭德山谷（Rio Grande Valley）地區，終於在4月1日於里奧格蘭德城東部遇見剛值班完的巡邏隊員，推測應是男童的父母將他獨自送往美國。

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