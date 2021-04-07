川普發言抵制可樂卻「偷喝」！　眼尖網友抓包密藏地點

▲網友米勒抓包川普辦公桌電話後偷藏的健怡可樂。（圖／翻攝自twitter／jbillinson）

實習記者徐于文／綜合外電報導

美國前總統川普日前因喬治亞州投票權，大力呼籲共和黨及保守派民眾抵制可口可樂、職棒大聯盟和達美航空。不料幾日後一張推特照片顯示，川普本人仍在喝喜愛的可口可樂飲料，和言論有極大出入，引起大批網民諷刺抨擊。

前顧問米勒（Stephen Miller）5日在推特展示川普海湖莊園（Mar-a-lago）的新辦公室，「和川普總統進行了一次非常棒的會面 。」照片中，川普坐在一張神似橢圓辦公室「堅決」（Resolute）辦公桌後，房間裝潢與擺設也具特殊含意，包括桌上攤開的 《華盛頓郵報》、「美墨邊境牆」金屬製成的獎盃和牆上「海軍陸戰隊飛越總統山」照片。

這則推特迅速在網上瘋傳，收到數萬點讚與轉發，眼尖網友卻發現桌上電話後藏有一瓶健怡可樂，為川普最喜歡的飲料，也是川普日前對外堅決抵制品牌。

網路名人比林森（Josh Billinson）6日於推特表示，「他才宣稱要大家抵制可扣可樂一天，就把健怡可樂偷藏在電話機後面。」另一則網友諷刺留言，「看來抵制可口可樂行動還沒有在海湖莊園開始，川普應該認真對待自己的言論，不要只是說說而已。」

喬治亞州共和黨州長肯普（Brian Kemp）日前通過多項約束性投票法規，包括限制投票箱使用、缺席投票的身分證明及視提供選民水或食物為犯罪行為等，受到極大外界批評，可口可樂在內的多家大型企業都發聲抗議，而共和黨多名官則強烈回應抵制抗議。