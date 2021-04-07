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美仇恨亞裔情緒升高　30年前..韓裔也歷經「歧視流血戰」

▲▼ 黑人們洗劫亞裔超市的場景 。（圖／翻攝世界華人週刊）

▲ 三十年前，洛杉磯的非裔人士洗劫亞裔超市的場景 。（圖／翻攝世界華人週刊）

記者任以芳／綜合報導

美國雜誌《紐約客》（The New Yorker）5日以插畫家約翰遜（R. Kikuo Johnson）的一對亞裔母子的畫作「誤點」為封面，引起許多亞裔人士共鳴。過去幾個月以來，美國針對亞裔攻擊事件層出不窮，時間回到上個世紀90年代初，美國洛杉磯也曾經發生過針對亞裔的暴亂，當時被針對族群是韓國人，但他們選擇勇敢的對抗。整個事件造成53人死亡，起因竟然是為了「一瓶柳橙汁引發的血案」。

《紐約客》最新一期封面，寫實反應目前仇恨犯罪對亞裔美國人帶來的心理影響，圖中亞裔母女戴着口罩在月台等車，母親緊緊牽著女兒，邊看手錶，警惕的張望四周；延遲的班車，也讓人聯想亞裔多年來遲遲沒得到的公平對待，直到現在似乎還是如此？

▲▼三十年美國洛杉磯攻擊韓裔流血事件 。（圖／翻攝 世界華人週刊）

▲當年被毆打的韓國女士斗順子。（圖／翻攝 世界華人週刊）

《世界華人週刊》報導指出，重回1991年3月那一天，洛杉磯一名黑人少女在商店偷了一瓶橙汁，店主是位韓國華僑叫斗順子（Soon Ja Du），她當場痛罵對方，非裔少女衝上去扭打起來。過程中，斗順子知道自己打不過對方，為了自保開槍打死對方。

由於，在美國持槍合法，斗順子在生命和財產遭到威脅的時候選擇開槍，不是惡意。非裔少女哈林斯盜竊還施暴，確實違法。最後，法官判斗順子五年緩刑，400小時社區服務和500元美金罰款，這場判決惹怒了非裔族群。

當時洛杉磯一片混亂，非裔人士放出口號，「弄死那群韓國人！」但是，誰能無法分辨誰是韓國人，只要看到黃皮膚就毆打，任意砸店、放火搶劫，天天上演無差別攻擊，後來拉美裔也加入強劫行列。

當時美國警察在做什麼？ 報導稱，一位韓裔曾經回憶員警落荒而逃的場景，「我從未見過有人能跑得那麼快！ 」甚至遇到黑幫分子，員警腳底抹油跑得飛快。他們只幫助白人區，根本不管韓裔、華裔、甚至任何人死活。

▲▼三十年美國洛杉磯攻擊韓裔流血事件 。（圖／翻攝 世界華人週刊）

▲韓裔人士組織志願者，「在屋頂上」保衛同胞 。（圖／翻攝 世界華人週刊）

報導指出，許多韓裔選擇正面應對，他們認為自己的同胞並沒有做錯。 明明是對方偷竊搶劫，為什麼自己要忍氣吞聲？僅僅兩天的時間裡，洛杉磯的韓裔有效組織起來。青壯年男子拿槍守在樓頂，隨時準備擊退前來攻擊的非裔人士；甚至連老弱婦孺都配上手槍來自衛。

當時，韓裔年輕人甚至組織敢死隊，只要有韓國人受到襲擊，立刻衝上去跟非裔人士火拚。「屋頂上的韓國人」給了他們一個狠狠的教訓。在那次暴亂中一共有53名死者，只有一名是韓國人！非裔和拉美裔死傷慘重。因為根據韓國法律，成年男子必須服兵役，接受軍事訓練，很多韓裔移民具備軍人素質。

▲《紐約客》最新一期雜誌封面，吳彥祖也分享。（圖／翻攝 吳彥祖IG）

▲《紐約客》最新一期雜誌封面，反應亞裔人士在美生活的不安。（圖／翻攝 吳彥祖IG）

如今，30年後的場面，為何換成亞裔人士受罪？報導分析，貧富差距的日益增大、種族對立情緒，是美國當前的兩大矛盾。在新冠疫情暴發之後，矛盾被撕下了遮羞布，赤裸裸展現在世人面前。一個資料觸目驚心，美國超級富豪的財富，在疫情中暴增了8450億美元。

報導稱，長期掙扎在貧困線的非裔，不滿情緒與日俱增，但是又無法和白人資本家抗衡。勤勞隱忍的亞裔，成為他們的情緒發洩出口。和30年前一樣，美國並沒有採取果斷措施來阻止這種行為。 在某種程度上，他們是在姑息縱容。於是，亞裔成為犧牲品。

魯迅先生說得好，「不在沉默中爆發，就在沉默中滅亡。」

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