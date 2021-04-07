不平靜！共機闖西南空域、遼寧號在台周邊演習　國防部：嚴密掌握

▲中國遼寧號航空母艦。（圖／路透社）

記者蘇晏男／台北報導

日本自衛隊3日確認中共遼寧號航空母艦共6艘艦艇，穿越沖繩本島與宮古島間海域後，朝太平洋航行，而中共海軍5日則證實此事，並稱遼寧號航艦編隊在台灣周邊海域訓練是例行性訓練。對此，國防部發言人史順文7日在國防部例行記者會表示，有關台海周邊海空域狀況，以及中共機艦動態，國軍嚴密掌握並適切應處。

美國防部發言人柯比（John Kirby）今天也在媒體簡報中，被問到共軍在台灣周邊演習示一事，他表示知道共軍正在進行演習，也正在監控中；不過對於共軍此舉的意向，柯比則不願多談，表示要由中方說明。

至於長期關注共機動態的臉書粉專「台灣西南空域」7日指出，今天共機分別在清晨4時29分、5時56分、6時31分闖台灣西南空域，創2021年單日最早擾台的紀錄。史順文表示，網路上流傳的共機、台海周邊動態，國防部不評論、不證實，但面對台海周邊海空域狀況，國防部會適切在「即時軍事動態」完整公布訊息，請以國防部正式公告為準。

隨著中國軍力日益壯大，挑釁行動加劇，各界憂心解放軍在台海動武的可能性；此外，3月19日在阿拉斯加州安克拉治（Anchorage）美中最高層外交高級會談上，中國中共中央政治局委員楊潔篪當面向美國務卿布林肯（Antony Blinken）強調，美國沒資格居高臨下跟中國說話。

學者馬振坤分析認為，楊潔篪姿態相當高，其發言在中國產生的愛國主義、民族主義風潮，也蔓延到共軍內部，對台海周邊海空活動態度將共強硬，而強調國家尊嚴的思維邏輯，不僅會讓中國掉入國際政治危險當中，台海周邊美中台三方互動恐惡性螺旋上升，和平機會愈來愈小。

對此，史順文則重申，國防部充分尊重各方意見的表達，但台海周邊海空域狀況，以及中共相關機艦活動，國防部都嚴密掌握，並依照國軍經常戰備時期突發狀況處置規定，來做適切應處。

另外，針對有媒體報導國軍將在東沙部署天弓飛彈跟雄風飛彈，史順文指出，部分媒體引用到錯誤訊息，這方面資訊不正確，但有關戰備整備，都是國軍本務工作，只要敵人可能侵擾的地區，國防部都會做好因應準備，維護國家安全，守護家園。

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