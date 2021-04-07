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遼寧號航母現身台海　陸媒：解放軍釋放2種訊號

▲解放軍海軍遼寧號航母艦隊進行遠海演訓。（圖／CFP）

▲解放軍海軍遼寧號航母艦隊進行遠海演訓。（圖／CFP）

記者任以芳／綜合報導

解放軍「遼寧」號航母近日進行訓練，值得關注的是，以往解放軍航母編隊遠海訓練或者經過台灣海峽，通常的表述是年度例行訓練，與地區局勢無關。這次大陸官方「罕見」點出此次訓練的海域是台灣周邊海域，很明顯釋放某種訊息。

陸媒《澎湃新聞》報導指出，首先，解放軍海軍新聞發言人高秀成海軍大校5日證實，中國海軍組織「遼寧」艦航母編隊在台灣周邊海域進行訓練，這是根據年度工作計劃組織的例行性訓練，旨在檢驗部隊訓練成效，有利於提高維護國家主權、安全、發展利益的能力。 並且強調，「今後，中國海軍仍將按計劃常態組織類似演訓活動。」

報導稱，「遼寧」號遠海訓練是今年首次跨海區訓練，也是今年首次前出島鏈進入大洋進行遠海訓練。 對於服役多年的遼寧號來說，前出島鏈進行遠海訓練並不新鮮了。

▲▼中國大陸遼寧號航空母艦。（圖／路透社）

▲中國大陸遼寧號航空母艦。（圖中）（圖／路透社）

報導補充說明，2016年12月25日，「遼寧」號航母首次前出第一島鏈，當時航母編隊包括052C型導彈驅逐艦鄭州艦（151）、海口艦（171），052D型導彈驅逐艦長沙艦（173），以及054A型護衛艦煙台艦（538）、臨沂艦（547），沒有補給艦隨行。

之後「遼寧」號航母，2019年、2020年、2021年連續三年前進遠海訓練，這也說明航母遠海訓練已經常態化，大陸官方也多次回應這種訓練，稱中國海軍仍將按計劃常態組織類似演訓活動，加快提升航母編隊體系作戰能力。

▲▼解放軍曝光首批「養成飛行員」日間降落遼寧號。（圖／翻攝解放軍報）

▲解放軍「養成飛行員」日間降落遼寧號。（圖／翻攝解放軍報）

這次遠海訓練最受關注的是，大陸官方罕見點出訓練區域在台灣周邊海域。 並且強調今後，中國海軍仍將按計劃常態組織類似演訓活動。 其中，「台灣周邊海域」和「常態化組織類似演訓活動」這兩個表述背後透露兩個重要資訊。

報導進一步分析，一、是此次演訓與維護國家主權有關；二、是這種演訓以後會常態化。 以往中國航母編隊遠海訓練或者經過台灣海峽，通常的表述是年度例行訓練，與地區局勢無關之類的，而這次罕見點出台灣周邊海域。

報導指出，該演訓再聯繫到近期美國駐帛琉大使倪約翰（John Hennessey-Niland）隨帛琉代表團一同「訪問」台灣以及美國政府、美國軍隊一系列涉台的舉動，這次演訓背後透露資訊就不言而喻。

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