中共無人機繞東沙島飛行　國防部：沒有進入我領空範圍

▲東沙島空拍圖。（圖／摘自高雄市水利局網頁）



記者林銘翰／台北報導

海巡署日前指出，近期掌握中共無人機在東沙島上空繞島飛行，不排除進行偵蒐，研判相關軍事或準軍事擾台作為將隨台美關係深化而增強。對此，國防部副部長張哲平7日表示，確定是中共的無人機，但是並沒有進入我領空範圍。

海巡署副署長許靜芝1日表示，中共持續在軍事上強化對台的威懾， 除定期派遣軍機、艦於我周邊海域巡弋外，近期亦掌握中共無人機在東沙島上空繞島飛行，不排除進行偵蒐，研判相關軍事或準軍事擾台作為將隨台美關係深化而增強。

立法院外交及國防委員會7日審查行政院函請審議「陸海空軍軍官士官服役條例部分條文修正草案」案，國民黨立委溫玉霞質詢時指出，海巡署日前提及，中共近期以無人機在東沙島上空繞空飛行，詢問國防部是否能確定是中共無人機。

對此，張哲平表示，確定是中共的無人機，但是並沒有進入我領空範圍，是在周邊，中共在台海周邊都有很多活動，而無人機是第一次。

溫玉霞詢問，國軍是否要派出銳鳶無人機抵制，張哲平說明，國軍在任何防務上都有隱蔽、掩蔽措施，中共無人機主要是監偵型，只是做情報搜集，而銳鳶無人機也是監偵型，「沒有像有人的飛機一樣，在中間做對抗」，國軍也會做一些積極的掩蔽作為。

溫玉霞追問，此事是否需要知會國安會。張哲平則說，這件事國防部內部都有討論，應該如何擴大堅貞範圍，也是內部討論的要項。

其他人也看了這些...

►蔡英文：改革台鐵！調整營運模式 解決龐大財務負擔

►立委提案通過：殉職司機員袁淳修、助理司機員江沛峰入忠烈祠

►合約曝光！台鐵2年前就核可設置邊坡防護 藍委轟：這是人禍

►振興一下我們的美麗