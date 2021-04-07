太魯閣號事故3士官兵、1軍校生罹難　國防部：協助辦理喪葬撫卹

▲國防部副部長張哲平。（圖／記者屠惠剛攝）



記者林銘翰／台北報導

台鐵太魯閣號發生重大傷亡事故，造成3名國軍士官兵、1名軍校生罹難。對此，國防部副部長張哲平7日表示，國防部在事件發生的第一時間，就指派幹部陪同、慰問家屬，後續會協助辦理喪葬、撫卹等各項事宜。

立法院外交及國防委員會7日審查行政院函請審議「陸海空軍軍官士官服役條例部分條文修正草案」案，張哲平在會前受訪時作出上述說明。

有關F-5F雙座機已於6日復飛，張哲平表示，F-5F雙座機已經在昨天開始復飛，復飛有復飛的標準，要先用雙座機實施交互代飛，先飛資深的再後飛資淺的，等到飛到一定程度、大家都恢復資格以後，才會恢復開放F-5E單座機飛行。

此外，中國大陸航空母艦遼寧號編隊3日由沖繩本島與宮古島間南下航進太平洋，更聲稱5日在台灣周邊海域訓練。

對此，張哲平則說，國防部對台海周邊的中共機艦動態都能有效掌握，也會按照「國軍經常戰備時期突發狀況處置規定」做適切應處。

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