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中共遼寧號滋擾在台周邊演訓　國防部研判為例行性訓練

▲▼中國大陸遼寧號航空母艦。（圖／路透社）

▲中國大陸遼寧號航空母艦。（圖／路透社）

記者林銘翰／台北報導

中國大陸航空母艦遼寧號編隊3日由沖繩本島與宮古島間南下航進太平洋，更聲稱要在台灣周邊海域訓練。對此，國防部副部長張哲平7日表示，國防部研判這是例行性的訓練，過去前幾年也有做，只是行經路線的不同。

立法院外交及國防委員會7日審查行政院函請審議「陸海空軍軍官士官服役條例部分條文修正草案」案，張哲平受邀列席備詢。

民進黨立委趙天麟質詢時指出，整個西太平洋地區包括台海周邊、日本海域周邊、南海最近非常「戰情風雲」，共機、共艦不斷進行滋擾，中共遼寧好甚至演訓到日本海域，詢問我國飛彈基地全部戒備是什麼概念。

張哲平表示，這是平常針對突發狀況的應處原則，不管是空中、海面上都會有相對應措施，大家比較耳熟能詳的是「越接近本島反應越積極」，國軍可以運用空中兵力、海上船艦、廣播驅離，以及地面防空飛彈追監等，會視狀況做出適切選擇。

▲▼立法院外交及國防委員會 國防部副部長張哲平 常務次長莫又銘。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國防部副部長張哲平（左）、國防部常務次長莫又銘（右）。（圖／記者屠惠剛攝）

趙天麟也問，遼寧號自台灣東部外海進行航行，狀況是尋常還是不尋常。張哲平則說，國防部判斷算是例行性的演練，前幾年也都有做，只是行經路線有時從台灣海峽、有時從東部海域到南海去，這部分國軍都有掌握，對於後續行動的判斷也都在評估，一定會做預應。

趙天麟表示，對應中共船艦、共機不斷侵擾區域，美國、日本、澳洲甚至已經聯合印度、德國等國，準備要進行聯合操演防範，詢問台灣在中間的角色為何。

張哲平說明，國軍持續掌握東海、台海周邊、南海的情勢，會以料敵從寬的原則，評估及研判後續的可能行動，只要研判出來，會找相關人員妥適研討如何應處。

趙天麟追問，美國、日本、澳洲等國家進行聯合演訓，在事前、事中、事後是否會跟台灣做情報交換。對此，張哲平坦言，「情報交換是有的」，但詳細情形涉及機敏不便公開透露。

趙天麟認為，各國在演練會交換很多必要的訊息，尤其台灣是重中之重，位在第一島鏈、所有附近的中心點，詢問台灣有沒有機會跟這些國家在操演、軍事行動上採取進一步的合作關係。

張哲平強調，針對現在的印太地區情勢，世界各國都非常關注，連日本都說「台海安全對日本至為重要」，國軍持續爭取跟美國、美國以外其他國家共同執行演訓的可能，國防部會持續爭取。

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