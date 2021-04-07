國軍投入491人次協助太魯閣號救災　10人壓力檢測指數偏高

▲國防部副部長張哲平。（圖／記者屠惠剛攝）



記者林銘翰／台北報導

台鐵太魯閣列車2日在花蓮發生事故，國軍投入大量人力搜救。對此，國防部副部長張哲平7日表示，截至目前國軍已經投入大約491人次，其中有10人壓力檢測指數偏高，國防部已經有安排個別晤談輔導，後續若有需要會轉介醫療單位協助。

台鐵408次太魯閣號2日上午9時28分，在花蓮縣秀林鄉清水隧道發生出軌事件，總共造成50人死亡、118人送醫，其中3名國軍士官兵、1名軍校生不幸罹難，成為半世紀以來最嚴重的傷亡事故。

立法院外交及國防委員會7日審查行政院函請審議「陸海空軍軍官士官服役條例部分條文修正草案」案。

民進黨立委劉建國質詢時詢問，太魯閣號事故發生至今，國軍總共投入多少人次。張哲平指出，國軍投入大約491人次協助救災，其中在事件發生的第一天就有180多人次。

劉建國再問，國軍由誰來執行預防創傷後壓力症候群的工作。張哲平指出，國防部政戰局統籌人力資源，事件發生後對於參與救災的官兵，都有做壓力量表檢測、安心講座，其中有10員檢測指數偏高，國防部有安排個別晤談輔導，後續如果有需要，會轉介醫療單位協助。

國民黨立委李貴敏質詢時也詢問，國防部針對罹難官兵的家庭狀況，到目前掌握的情形為何。張哲平指出，國軍有4位官兵罹難，其中一位是國防部的一等士官長，還有兩位是憲兵上兵，另外一位則是官校學生。

張哲平強調，在事件發生後，國防部長邱國正馬上指定幹部陪伴、慰問家屬，後續也會協助辦理髒喪撫卹事宜。

李貴敏再問，國防部是否會在法律上提供協助服務。張哲平則當場允諾「我們都會協助」。

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