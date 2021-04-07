林佳龍立院報告太魯閣事件　道歉再表辭意「我會承擔一切責任」

記者楊蕓／台北報導

台鐵太魯閣號2日發生重大傷亡事故，釀50死逾200傷，交通部長林佳龍宣布請辭，林佳龍7日上午從花蓮事故現場趕回台北，赴立法院交通委員會進行專案報告並備詢，林佳龍會前受訪時眼神難掩疲憊，他再度向罹難者、受傷者跟家屬致歉，並強調會為這次事件負起責任，「除了政治上的責任，也包括幫助所有受難者跟家屬，能夠療傷止痛。」

▲林佳龍7日出席交通委員會，專案報告太魯閣號事故。（圖／記者屠惠剛攝）

林佳龍表示，這次的傷亡 是台灣鐵道史上70幾年來最嚴重的事故，造成50人罹難、200多人輕重傷，在事故發生的第一時間，所有國人非常的關心，也是受到很大的衝擊，是台灣所有人共同的痛。

「我在第一時間身為交通部長，責無旁貸，也全力投入搶救、搶修的工作，在昨天深夜告一段落，對於這樣重大的事故跟悲劇，我代表交通部跟台鐵向所有罹難者、受傷者跟家屬致上最深的歉意。」

林佳龍說，昨天深夜他在現場看見事故列車的最後一節受損車廂拖出，「那個景象令人觸目驚心、心痛不已」，感謝這六天來在災難現場一直投入救人救災的所有人員，這六天來，相信國人都跟每個罹難者家屬、傷患以及親友，非常難熬，「我們要釐清這次事故的真相，徹底檢討，才能一起走出傷痛。」

「身為一個政務官，我會承擔一切的責任。」林佳龍表示，感謝國人跟朝野黨派給他一點時間，能夠把事故傷害降到最低，再為所有受難者、關心他們的人多做一點事情，今天來到立法院專案報告並接受國會監督，期盼我們都能夠攜手來幫忙找出問題，記取這次教訓，避免悲劇重演。

林佳龍表示，傷痛已經造成，我相信傷痛也很難平復，這需要一個漫長的過程，我們在過程中能攜手同心，能夠以這些傷亡者、家屬，能夠同理，「我不管未來在哪個位置上，我也會永遠的陪伴。」

林佳龍表示，這是一個台灣社會集體的傷痛，我們在過程中看到非常多感人的故事，投入期間救災，受難者除了無辜乘客，還有交通部台鐵的同仁，是一位非常優秀的青年，還有一位年輕的助理司機員，我們要虛心接受各界檢討，對台鐵來講這何嘗不是最沈重的傷痛。

林佳龍強調，身為執政團隊的一員，也是一個政務官，他會努力做好接下來需要做的事情，「我會負起責任，除了政治上的責任，也包括幫助所有受難者跟家屬，能夠療傷止痛。」

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