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快訊／林佳龍坦言：昨天向蘇貞昌提出書面辭呈

▲▼交通部長林佳龍進入隧道勘查。（圖／交通部提供）

▲事故發生後交通部長林佳龍立即趕往花蓮坐鎮指揮。（圖／交通部提供）

記者李宜秦／台北報導

台鐵2日發生出軌事故，意外釀成50人罹難。交通部長林佳龍在事發後第一時間，即承諾會在救災後負起政治責任，並坦言，已與行政院長蘇貞昌、總統蔡英文口頭請辭。林佳龍今日出席立法院交通委員會，他表示，昨日已向行政院長蘇貞昌提出書面辭呈。

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林佳龍於今天清晨從花蓮趕回台北，前往立法院對太魯閣408號列車事故進行報告。這次事故造成50人罹難，兩百多人輕重傷，是台灣鐵道史70年來最嚴重事故，也是舉國心碎的悲劇。林佳龍表示，要再次向罹難者以及傷者家屬再次表示哀悼、慰問之意，也代表台鐵和交通部，再次向國人和社會各界致歉。

▲▼立法院交通委員會 交通部長林佳龍 運安會主委楊宏智 國民黨團 洪孟楷 詢答。（圖／記者屠惠剛攝）

▲▼林佳龍受訪時一度哽咽。（圖／記者屠惠剛攝）

▲▼立法院交通委員會 交通部長林佳龍 太魯閣號重大事件。（圖／記者屠惠剛攝）

林佳龍表示，身為一名政務官，會努力做好接下來需要做的事情，除了政治上的責任外，也包括幫助所有受難者與其家屬療傷止痛，「我要再次向社會大眾、受難家庭表達最深的歉意，無論未來在哪個位置上，都會與他們在一起」。

林佳龍說，昨天深夜，最後一節事故車廂移出隧道，感謝在場連日不眠不休的搶修、救災的每一個人。看到殘破的車體，想像當時撞擊的力道，全部人怵目驚心，也心痛不已。

林佳龍指出，這六天來，對與罹難者家屬、受傷的乘客以及他們所有家人、朋友，每分每秒都是非常難熬的。台鐵的司機員以及助理司機員，也不幸罹難。各界對台鐵有很多檢討，然而，對每一個台鐵人而言，這何嘗不是最沉重的傷痛。

林佳龍強調，在這個艱難的時刻，希望國人和朝野能夠攜手共度、互相扶持和療傷。在這個危難的時刻，也是團結力量幫助台鐵重生的轉機。這幾天，各界的批評，相信都是基於同理受難家庭的心痛和煎熬，他都感同身受。

林佳龍表示，「我們集體在這個傷痛裡，也希望能互相扶持，走出傷痛，檢討每一個環節，避免悲劇重演。在追求真相的過程中，社會都共同承擔了這個痛。

最重要的是，目前我還身為政府的成員，我必須堅強地去面對接下來該做的事情。個人的去留並不重要，今天我來立法院報告，坦然面對國會監督，希望透過理性的檢討、討論、研究和分析，讓台鐵更好」。

▲▼交通部長林佳龍進入隧道勘查。（圖／交通部提供）

▲交通部長林佳龍進入隧道勘查。（圖／交通部提供）

林佳龍表示，台鐵未來要怎麼走，才能幫助台鐵重獲新生，永續經營。交通部過去兩年曾草擬方案，現階段建議可評估以公司化為優先選項，在與員工及工會取得共識的前提之下，進行各項公司化組織改造之工作。

林佳龍說，「我們要一起替台鐵找出路，但何時推動、以及如何推動，必須由政府與國會、台鐵、以及社會各界凝聚共識」。

林佳龍表示，「傷害已經造成，我相信傷痛也很難平復，我還是會盡我所能，協助傷亡者及家屬，還有社會各界，一起走出傷痛」。

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