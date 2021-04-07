屍塊中徒手挖出「1公分記憶卡」！調查員揪工程車害命真相

▲太魯閣出軌重傷集中7、8節車廂，車體嚴重扭曲變形。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者謝承恩／綜合報導

台鐵408次太魯閣號出軌事故造成50死、200多人受傷，運安會更動員多名調查員、檢察官至現場蒐集證據，並在破裂的車體殘骸以及屍塊中，尋獲僅1公分大小的工程車記憶卡。據台鐵代理局長祁文中證實，翻滾下來的工程車應該有2片記憶卡，目前只找到1片，認為應該還有1片，會繼續努力尋找。

運安會指出，在太魯閣號列車事故發生第3天（4日）時，現場人員下午1時許原本要將第4車廂拖離隧道，檢察官眼尖在一片殘骸中，發現工程車的行車紀錄器記憶卡，趕忙暫停拖吊工作，希望能找到第2片記憶卡。

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而在6日公布的調查結果中，為了找尋工程車記憶卡，總共出動20多位調查人員及檢察官，在意外事故現場找尋關鍵證物，並同步也扣留了太魯閣號列車的頭尾車廂的行車紀錄器等資料。

▲運安會報告中，尋獲一公分記憶卡。（圖／運安會提供）

由於事故現場凌亂，調查人員穿戴口罩、手套，穿梭在軌道、鐵軌周邊及隧道內部搜索，現場散落車體零件及乘客物品及屍塊，花費3天終於在第四節車廂殘骸中找到1片記憶卡。

運安會主委楊宏智今（7）日至立法院備詢時也回應，這次能找到1公分大小的記憶卡等關鍵證物，是因為公路調查專業人員，去了解工程車設備時，發現有安裝輔助視野系統，事發當下找到破損系統，發現裡頭晶片不見了，研判是車輛受到撞擊後跳出去了，於是動員許多人員尋找，才得以尋獲。

目前運安會根據記憶卡拍攝內容，拼湊出「事故軌跡圖」，但對於工程車移動位置、熄火位置仍有諸多不合理的疑點。希望能夠持續找出第2片關鍵記憶卡，才能更進一步釐清事故真相。

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