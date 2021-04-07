李義祥合約曝光「逾期一天罰12萬」！偷趕工釀禍　台鐵將求償10億↑

▲李義祥的謊言一個個被揭穿，疑似因為不想被罰錢鋌而走險於假日施工。（圖／記者黃彥傑翻攝）

記者李佳蓉／綜合報導

台鐵太魯閣號事故釀50死211傷的悲劇！運安會昨（6）日公布案發前相關證據，打臉工地負責人李義祥第一時間表示車是停妥的、一人巡工地以及當時是停工的說法。依照合約看來，李於不可施工的假日鋌而走險施工，與逾期一天要挨罰12萬有關，而初估台鐵可能對他提出超過10億求償。

運安會委員李綱昨日表示，初步調查發現，工程車08:49:59進入工地，當天車上載了很多輪胎進入現場，此外，事故發生前工地現場還另有其他車輛，還有怪手、吊車等，這代表當天不是沒有其他人員、其他車輛的狀態。運安會此說法，已打臉李義祥聲稱當天是一人巡工地的謊言。

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還原事發前到事發後時間軸，09:20-09:25有其他車輛往工程車前進，09:28:50-09:29:00時，就發生太魯閣號撞擊工程車，事故後09:33:16其他車輛移動往後退。李綱直言，當天不是只有一部車在行進當中，「畫面不是停工狀態」。

李義祥第一時間聲稱車是停妥的，有拉手煞車，不解為何從邊坡滑落，但運安會調查發現，透過工程車行車紀錄器可以確認，工程車滑落前引擎有啟動，從坡頂開到現場彎道時，不慎卡到樹叢而熄火，隨後才發生車身翻滾下去，並非滑落。

▲從運安會公布的資料顯示，工程車翻落前引擎曾啟動。（圖／運安會提供）

李義祥的工程原訂1月完工，卻展延工期，台鐵副局長杜微曾指出，調查以後發現是台鐵考慮到連續假期施工，在營運期間進行明隧道工程，對於疏運風險較大，因此廠商希望展延工期，花蓮工務段也有同意展延申請。工務段也有要求假日不可施工，或是需要變更施工方式。

以一般工程合約，通常會有業主得向承包商按逾期日數請求罰款，例如「逾期未改正者，按逾期日數，每日按契約價金總額千分之一計算逾期違約金。」因李義祥的工程展延僅能到4月下旬，疑似因擔心來不及於期限內完工，若依規定，逾期一天可罰1.2億元合約之千分之一費用，也就是延遲一天恐罰12萬，因此才冒險偷偷施工，釀成這場悲劇發生。

按估算，當時採購金額高達4.6億的太魯閣號因衝撞工程車後再衝山洞造成整列報銷，加上電車線以及軌道等破壞，還有50名罹難者及211名傷者之賠償金額，恐超過10億元天價。