　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

比高鐵慢15年還買到舊型！台鐵「異物偵測系統」無法令車自動減速

▲▼408次太魯閣號出軌事件DAY6，殘骸清理軌道重新鋪設。（圖／記者楊詩益攝）

▲台鐵太魯閣號出軌，工程人員正在清理軌道重新鋪設。（圖／記者楊詩益攝）

記者李宜秦／台北報導

交通部台鐵局採購鐵道異物偵測系統，預計今年起陸續裝設25處系統。然而立委林俊憲爆料，台鐵局採購的系統無法與列車電腦連接，當偵測到入侵的異物後，必須由駕駛手動減速，且該系統採購經費在2019年就已審核通過，至今卻仍未設置。相比高鐵系統是偵測到後可自動減速，更有197處路段設置，是台鐵的7.9倍。

立法院交通委員會今日邀請交通部長林佳龍列席報告。立委林俊憲表示，2019年立法院就已審核台鐵局採購「鐵道異物偵測系統」的經費，然而台鐵至今仍未設置，預計明年才會完成共25處路段設置。

[廣告]請繼續往下閱讀...

林俊憲表示，台鐵的系統無法與列車電腦連接，偵測到異物後，由道班人員或經軌道異物偵測專線通報後，由調度所人員通知司機應變。台鐵軌道總長約1100公里，約44公里設一處。

▲▼立法院交通委員會 交通部長林佳龍 太魯閣號重大事件。（圖／記者屠惠剛攝）

▲交通部長林佳龍。（圖／記者屠惠剛攝）

相比高鐵公司，在2007年營運時就已啟用鐵道異物偵測系統，較台鐵早了約15年，且高鐵的系統是由車載電腦直接以自動控制的方式，讓列車自動減速或停駛，高鐵共設置197處偵測系統，數量為台鐵的7.9倍，含71處邊坡滑動偵測、94處落石偵測、32處異物入侵偵測，約每1.8公里設一處。

林佳龍解釋，台鐵採購的系統是被動式的系統，無法使用系統性問題，會再以其他方式將列車與行控中心整合。林俊憲表示，立法院早已通過台鐵採購經費，系統至今卻未裝設，而且還買到舊的系統，買回來以後還得再花錢把系統智慧化，他直言「科技不斷進步，台鐵買一個落伍的東西幹什麼？」

林俊憲也舉例，過去高鐵軌道上曾有羊闖入，高鐵列車自動偵測後，雖然當時延誤了10幾分鐘，但列車與羊都沒有任何事情，對比台鐵自動偵測系統相當靈敏。

另外，近日太魯閣號出軌事發現場，協助搶通的工程人員竟在未戴安全帽、未有任何防護措施的情況下，穿著T-shirt、短褲站在太魯閣號車頭上施工，明顯違反公安規定，林俊憲痛批，「台鐵像一個有水準的團隊好不好？」

▲▼408次太魯閣號出軌事故現場DAY2，事故列車移除作業作業。（圖／記者陳煥丞攝）

▲林俊憲表示，台鐵有工程人員施工時未戴安全帽，痛批「有點水準好不好？」（圖／記者陳煥丞攝）

【你可能也想看】

►李義祥違法兼任工地主任！台鐵將提告「最重可罰100萬」
►屍塊中徒手挖出「1公分記憶卡」！調查員揪工程車害命真相
►李義祥合約曝光「逾期一天罰12萬」！偷趕工釀禍　台鐵將求償10億↑
►運安會還原出軌現場！主委曝關鍵：現場有「好幾台怪手」
►台鐵合約明定要設防護措施！藍委爆：交通部「有編預算」卻沒做

ET快訊
鄉民炸鍋「拜託快派JR來」　日本交通大臣出手：將助台改善鐵路
一天增加2億元！衛福部太魯閣賑災專戶「捐款已破4億」
路上見378萬「一秒遠離公婆」　7千人跪見神格局：電話接到手
女友搭第8車廂重傷！男星奔醫院睹「超綠真相」心碎痛哭

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

BNT疫苗訂單沒下文　陳時中：超過「這時間」才回覆難接受

年輕人為何不生小孩？他用數字分析「4關鍵因素」：誰敢生？

無痛離婚「6大秘訣」！離婚過來人：不在意的人最大

台灣AZ疫苗有2例「嚴重過敏反應」　目前累計1.8萬人施打

愛心爆棚一天增加2億！衛福部太魯閣捐款帳戶「5天內已破4億」

鄉民炸鍋「拜託快派JR來！」　日本交通大臣出手：將助台改善鐵路

台鐵公司化7層面規劃曝！改制擬「鬆綁費率管制」票價恐漲

獲獎連連嘉藥學務團隊超棒！　嘉藥校長李孫榮頒獎表揚

英國、南非、史瓦帝尼入境旅客　4／10起免入住集中檢疫所

快訊／今日0確診！「模里西斯」本土疫情增　從中低風險國家移除

最慘第8車廂拖出一半卡住！ 工人現場焚香燒紙錢祭拜

最後一刻...司機手動拉煞車想阻止　太魯閣號永遠停格「09：28：47」

殉職司機用生命踩煞車妻淚送夫 專列運送回家「淳修一路好走」

太魯閣視角曝！撞上工程車後出軌　 初判時速121公里衝進隧道後全黑

遭批歌詞空洞..VAVA轟：你先成個人吧　狠酸樂評「哪裡不懂教哪裡？」火爆開嗆！

任務結束！妻捧骨灰抵台中車站 「袁淳修回家了」親友泣不成聲

男子秀「奇葩技能」解鎖手機！ 口水伸縮自如...網：是變色龍？

說清楚F.I.R.「Faye被迫退團」真相！　阿沁挨罵素質低…妻出面護尪

台61線喜宴大圓桌地獄10連發　31秒驚悚片曝光！老司機嚇尿

太魯閣號脫軌！9:31第一通報案 男乘客視訊：站著的都已不在了

BNT疫苗訂單沒下文　陳時中：超過「這時間」才回覆難接受

年輕人為何不生小孩？他用數字分析「4關鍵因素」：誰敢生？

無痛離婚「6大秘訣」！離婚過來人：不在意的人最大

台灣AZ疫苗有2例「嚴重過敏反應」　目前累計1.8萬人施打

愛心爆棚一天增加2億！衛福部太魯閣捐款帳戶「5天內已破4億」

鄉民炸鍋「拜託快派JR來！」　日本交通大臣出手：將助台改善鐵路

台鐵公司化7層面規劃曝！改制擬「鬆綁費率管制」票價恐漲

獲獎連連嘉藥學務團隊超棒！　嘉藥校長李孫榮頒獎表揚

英國、南非、史瓦帝尼入境旅客　4／10起免入住集中檢疫所

快訊／今日0確診！「模里西斯」本土疫情增　從中低風險國家移除

提升選手性別友善　全中運競賽場進行環境檢視

聽到兒子「淒厲哀號」台中兩家長急匯款　警：詐騙啦！

卡住了！餅乾龜倒栽蔥插石縫中　「美麗誤會」驚呆遊客

台鐵出軌50死　民眾黨成立交通黨部網羅民間意見監督執政

台版《神鬼交鋒》！越南偷渡女變整形密醫　全身名牌還參加選美

女友和他牽手「堅稱好友」！　《女兵》男星被問1句氣炸：太噁心了

劉以豪「長袍古裝」帥炸！　綁鋼絲「吊掛4層樓」秒變軟腳蝦

最貴3.4萬元！內湖瑞光社宅租金大砍　柯文哲：之前租貴的法不溯既往

媽媽生到一半沒墨水！　奶貓「黑橘臉對切」毛髮飄逸笑翻她

BNT疫苗訂單沒下文　陳時中：超過「這時間」才回覆難接受

「最美死刑犯」20歲被槍決！死前突曝暗黑要求...全場傻了

生活熱門新聞

台中女網紅喊「想要！」拉外送男合照讓網瘋了

屁孩2打1痛毆醫護　往頭狂揮12拳

憶工程車卡鐵路　工人1反應救命

「加油站長髮妹」超辣　老闆一看：不准！

雨彈來了！一周3變天降溫吹冷氣

Pan Piano出周邊！黑白照「直接貼T恤」被鄉民打槍

棄「女神妻」偷熟女！已婚理事長當街劈腿　偷情影片網瘋傳

日電商訂12.8萬公斤鳳梨助台…慘被當大陸貨

陌生男傳裸身照！女一看「我去海邊玩的...」崩潰

軌道有障礙物！台鐵曝「救命電話」不是110

太魯閣9秒高速撞擊影片曝光！

林口男上籃被「惡意撞倒」送醫！恐怖畫面曝光

女神董娘「身材好到包不住」　先生卻當街偷情擁吻熟女

邀小五兒進約砲社團！女同學：我的愛情來了

更多熱門

相關新聞

軌道有障礙物！台鐵曝「救命電話」不是110

軌道有障礙物！台鐵曝「救命電話」不是110

台鐵408次太魯閣號2日發生嚴重出軌意外，釀50人死亡。根據運安會昨日公布的列車行駛影像可見，太魯閣號在進入大清水隧道前因有死角，所以在出事前4秒才看到工程車；但有網友就好奇，如果民眾在第一時間看到鐵軌上有障礙物，應該怎麼通報才會最快？而台鐵官網就指出，若有類似狀況，可以直接撥打「0800-800-333」。

台鐵邊坡工程合約曝光！

台鐵邊坡工程合約曝光！

名人賑災掀論戰　吳宗憲捐款療傷

名人賑災掀論戰　吳宗憲捐款療傷

李義祥違法兼工地主任！台鐵提告

李義祥違法兼工地主任！台鐵提告

國民黨甲動要求林佳龍「立刻下台」　費鴻泰怒嗆：你好意思站在這裡嗎

國民黨甲動要求林佳龍「立刻下台」　費鴻泰怒嗆：你好意思站在這裡嗎

關鍵字：

台鐵事故太魯閣出軌

讀者迴響

熱門新聞

台鐵史上最慘案：新店溪橋火燒64死

素描課拿鄧紫棋當考題！超低分作品本人看到了

最慘第8車廂移出　李義祥4謊言奪50命

台中女網紅喊「想要！」拉外送男合照讓網瘋了

9:31第一通報案找到了！男視訊煉獄

第8車廂拖出卡出　工人淚燒紙錢

1家4口3死！愛犬「小掰」嗚咽流淚　激動親吻獨活母

福原愛全都失去了！友人勸復合江宏傑

江宏傑心冷「做好離婚打算」！

70歲老師傅到場指點　救出最慘第8車廂

車廂內部曝！司機員座位消失　從身上名牌才辨識

屁孩2打1痛毆醫護　往頭狂揮12拳

正妹女星「底褲位移片」畫面瘋傳

小吳遭質問「太魯閣有捐錢？」　親曝低調善舉

BMW撞分隔島！低胸裝妹緊抱駕駛想頂罪：不要動他

更多

最夯影音

更多
最慘第8車廂拖出一半卡住！ 工人現場焚香燒紙錢祭拜

最慘第8車廂拖出一半卡住！ 工人現場焚香燒紙錢祭拜
最後一刻...司機手動拉煞車想阻止　太魯閣號永遠停格「09：28：47」

最後一刻...司機手動拉煞車想阻止　太魯閣號永遠停格「09：28：47」

殉職司機用生命踩煞車妻淚送夫 專列運送回家「淳修一路好走」

殉職司機用生命踩煞車妻淚送夫 專列運送回家「淳修一路好走」

太魯閣視角曝！撞上工程車後出軌　 初判時速121公里衝進隧道後全黑

太魯閣視角曝！撞上工程車後出軌　 初判時速121公里衝進隧道後全黑

遭批歌詞空洞..VAVA轟：你先成個人吧　狠酸樂評「哪裡不懂教哪裡？」火爆開嗆！

遭批歌詞空洞..VAVA轟：你先成個人吧　狠酸樂評「哪裡不懂教哪裡？」火爆開嗆！

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

毛毛商城母親節限時優惠中

毛毛商城母親節限時優惠中

【寵i媽咪】寵物雲毛毛商城母親節特惠區6折起

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面