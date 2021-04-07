比高鐵慢15年還買到舊型！台鐵「異物偵測系統」無法令車自動減速

▲台鐵太魯閣號出軌，工程人員正在清理軌道重新鋪設。（圖／記者楊詩益攝）

記者李宜秦／台北報導

交通部台鐵局採購鐵道異物偵測系統，預計今年起陸續裝設25處系統。然而立委林俊憲爆料，台鐵局採購的系統無法與列車電腦連接，當偵測到入侵的異物後，必須由駕駛手動減速，且該系統採購經費在2019年就已審核通過，至今卻仍未設置。相比高鐵系統是偵測到後可自動減速，更有197處路段設置，是台鐵的7.9倍。

立法院交通委員會今日邀請交通部長林佳龍列席報告。立委林俊憲表示，2019年立法院就已審核台鐵局採購「鐵道異物偵測系統」的經費，然而台鐵至今仍未設置，預計明年才會完成共25處路段設置。

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林俊憲表示，台鐵的系統無法與列車電腦連接，偵測到異物後，由道班人員或經軌道異物偵測專線通報後，由調度所人員通知司機應變。台鐵軌道總長約1100公里，約44公里設一處。

▲交通部長林佳龍。（圖／記者屠惠剛攝）

相比高鐵公司，在2007年營運時就已啟用鐵道異物偵測系統，較台鐵早了約15年，且高鐵的系統是由車載電腦直接以自動控制的方式，讓列車自動減速或停駛，高鐵共設置197處偵測系統，數量為台鐵的7.9倍，含71處邊坡滑動偵測、94處落石偵測、32處異物入侵偵測，約每1.8公里設一處。

林佳龍解釋，台鐵採購的系統是被動式的系統，無法使用系統性問題，會再以其他方式將列車與行控中心整合。林俊憲表示，立法院早已通過台鐵採購經費，系統至今卻未裝設，而且還買到舊的系統，買回來以後還得再花錢把系統智慧化，他直言「科技不斷進步，台鐵買一個落伍的東西幹什麼？」

林俊憲也舉例，過去高鐵軌道上曾有羊闖入，高鐵列車自動偵測後，雖然當時延誤了10幾分鐘，但列車與羊都沒有任何事情，對比台鐵自動偵測系統相當靈敏。

另外，近日太魯閣號出軌事發現場，協助搶通的工程人員竟在未戴安全帽、未有任何防護措施的情況下，穿著T-shirt、短褲站在太魯閣號車頭上施工，明顯違反公安規定，林俊憲痛批，「台鐵像一個有水準的團隊好不好？」

▲林俊憲表示，台鐵有工程人員施工時未戴安全帽，痛批「有點水準好不好？」（圖／記者陳煥丞攝）

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