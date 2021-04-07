台鐵合約明定要設防護措施！藍委爆：交通部「有編預算」卻沒做

▲台鐵發生出軌事故。（圖／記者黃國霖攝）

記者李宜秦／台北報導

台鐵發生太魯閣號出軌事故，釀成50人罹難。立法院交通委員會今日邀請交通部長林佳龍列席報告，立委洪孟楷今日提出台鐵工程合約，合約明定「承包商於施工期間，應確實設置安全防護措施，避免模板、碎片、混凝土塊等雜物調至軌道」，且交通部也編列了安全維護預算，台鐵卻沒有設置，怒批這是一連串的嚴重人禍。

立委洪孟楷今日提出台鐵與承包商的合約，合約第13條明定，承包商於施工期間，應維持鐵路東、西正線通行，確實設置安全防護措施，經工程司核可，以避免模板、碎片、混凝土塊及其他任何雜物掉至軌道，而影響人及行車安全，相關費用已編列於行車安全防護措施費項目中不另外計價。

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▲交通部長林佳龍。（圖／記者屠惠剛攝）

洪孟楷表示，合約裡寫得清清楚楚，事故現場卻沒有任何的安全防護措施，承包商沒有做到，確實要負最大責任，但設計、監造廠商明明都看到了，卻沒有進行督導，且交通部有編列安全維護的預算，卻仍放任工地，沒有設置安全維護措施。

洪孟楷也問林佳龍，有無看過這份合約？林佳龍則說，沒有看過，會加以了解，至於是否設圍籬就能減少傷亡，他也表示，「應該不會」。

▲台鐵工程合約明定施工地須設置安全防護措施。（圖／洪孟楷辦公室提供）