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社會 社會焦點 保障人權

折成ㄑ字留掌印！車廂內部曝　司機員座位消失「從身上名牌辨識」

記者陳俊宏／綜合報導

太魯閣號撞上從邊坡滑落的「義祥工業社」的工程車，造成50人喪命，8節車廂陸續從隧道內被拖運出來，除了第6節車廂外，其餘7節車廂都放置在花蓮和仁車站，車廂殘破不堪，地板和車身全毀，令人怵目驚心，還留下一個掌印。而殉職的33歲司機員袁淳修、32歲助理司機員江沛峰身體受到最直接撞擊，司機員座位消失，鑑識人員是靠著兩人身上名牌才得以辨識身分。

太魯閣車廂內血跡斑斑。（圖／東森新聞）

▲▼車廂扭曲變形。（圖／東森新聞）

太魯閣車廂內血跡斑斑。（圖／東森新聞）

▼車廂扭曲變形。（圖／東森新聞）

太魯閣車廂內血跡斑斑。（圖／東森新聞）

《東森新聞》在台鐵人員引導下靠近列車，記錄車廂內部狀況，只見第5節車廂車頭車尾潰縮區已成斷垣殘壁，鋒利鐵片由上往下傾斜，斷裂面、牆壁和地板全都是血跡，車廂前段也已明顯變形，椅子和椅座解體堆疊在一塊，一片混亂之中，乘客的鞋子和筆遺留在現場，等不到主人領回。

而第4節車廂車殼車體同樣破碎不堪，強力擠壓導致鈑金斷裂扭曲，從90度折成ㄑ字型，內部同樣血跡斑斑；而較早被拖出的第1到3節車廂車窗碎了，牆壁被染紅，還有兩個便當被棄置在地板。

 太魯閣車廂內血跡斑斑。（圖／東森新聞）

▲▼車廂慘不忍睹。（圖／東森新聞）

太魯閣車廂內血跡斑斑。（圖／東森新聞）

事發當下，乘客攀爬呼救，倉皇逃生，在車身上留下的掌印，分不出是泥土還是血跡，宛如人間煉獄。目前只剩第6節車廂還在大清水隧道，車體嚴重變形，車頭被壓扁，往內凹陷近10公尺，水平轉向架被撞到90度立起來。負責搶通的機務段人員說，現場味道其實比較重，可是也不會說因為有味道，他們就比較抗拒或排斥。

首當其衝的第7和第8節車廂更是被擠爛，尤其8車車頭還被削掉一大半，車身被壓到剩下原本的4分之1，司機員座位消失，儀表板被擠壓到後半部。根據鑑識人員說法，司機員、助理司機員身體受到最直接衝擊，是靠著兩人身上名牌才得以辨識。

太魯閣車廂內血跡斑斑。（圖／東森新聞）

▲▼車廂上血跡斑斑，留下的掌印分不出是泥土還是血跡。（圖／東森新聞）

太魯閣車廂內血跡斑斑。（圖／東森新聞）

▼現場遺留乘客個人物品。（圖／東森新聞）

太魯閣車廂內血跡斑斑。（圖／東森新聞）

▲▼台鐵搶救遇最大難題！70歲老師傅「到場指點」　救出最慘第8車廂。（圖／記者黃國霖攝）

▼▲第8車廂受損最嚴重。（圖／記者黃國霖攝）

▲▼台鐵搶救遇最大難題！70歲老師傅「到場指點」　救出最慘第8車廂。（圖／記者黃國霖攝）

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