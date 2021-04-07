李義祥違法兼任工地主任！台鐵將提告「最重可罰100萬」

記者李宜秦／台北報導

台鐵發生太魯閣號出軌事故，意外釀成50人罹難。交通部今日提出事故報告指出，針對肇事工程車司機李義祥身為義程營造公司負責人，又兼任本次工程的工地主任，已違反營造業法，台鐵局將依法求償，可處20到100萬罰鍰。

▲李義祥違法兼任工地主任 。（圖／記者黃彥傑翻攝）

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交通部表示，將依據鐵路法啟動行政調查，並依據運安會調查事實為基礎，調查結果作為檢討行政責任的依據，以2個月為調查作業為期限。

本次事故工程為東新營造公司承包台鐵局「鐵路行車安全改善六年計畫－邊坡全生命週期維護管理之山側邊坡安全防護設施工程」，108年4月26日開工，東新營造公司分包義祥工業社，原定去年6月18日完工，因變更水保計畫、配合疏運與夜間施工等因素延期3次，預定今年4月26日完工。

▲交通部長林佳龍。（圖／記者屠惠剛攝）

台鐵局於去年11月24日電令各單位全年假期疏運期間一律停止施工的日期與時間，包括今年4月1日起至6日（清明連假疏運期），至於事故當日（4月2日）相關人員及車輛進入工地及台鐵局工地管理，將列為後續調查重點。

有關民事責任方面，台鐵將基於民法規定與契約約定，向東新營造公司、義祥工業社與李義祥請求損害賠償。

有關行政責任方面，李義祥為義程營造公司負責人，又兼任本次工程的工地主任，涉有違反營造業法規定，未來得有主管機關依法處20到100萬元的罰鍰。有關刑事責任部分，李義祥可能涉刑法罪責，刻由花蓮地檢署偵辦中。

至於本案監造廠商聯合大地工程顧問之違失及其他相關法律責任，交通部亦正調查釐清中。

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