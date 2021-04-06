中火廢證3號機偷重啟　鄭照新氣炸點名：陳柏惟你在哪？





▲基進黨立委陳柏惟。（圖／記者李毓康攝）

記者徐政璿／台北報導

台中今起開始分區限水，遭廢證的台中火力發電廠3號機組5日又無預警重啟點火，台中市長盧秀燕痛批中央不通知、不溝通。國民黨文傳會副主委鄭照新也納悶，民進黨為何要與台中人為敵，他更點名基進黨立委陳柏惟，「3Q哥你人又在哪裡？」

盧秀燕6日在市政會議指出，今起台中、苗栗分區限水，對各行各業造成衝擊，中火5日深夜又重啟3號機組，這幾天備載容量都是綠燈，中央對台中未通知也不協商，不顧市民情感，明顯不通知、不溝通，惡意恢復三號機組燃煤發電。

盧秀燕說，台中市民很善良，中央先是限水，現在又重啟3號機，不顧台中人的情感，她表達強烈抗議與不滿。

對於中央於預警重啟遭廢證的中火3號機，鄭照新指出，缺水台中先停，髒煤台中先燒，「水深火熱」是台中鄉親無奈的心聲，更不用講之前民進黨鬼扯核四要遷台中。

鄭照新感嘆，民進黨為何要與台中人為敵，為何要欺負台中人到這個程度，他更點名基進黨立委陳柏惟，「3Q哥你人又在哪裡？」

鄭照新最後諷刺，民進黨反的「中」，原來是「台中」。

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