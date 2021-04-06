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台中百貨儲水備戰！　廣三SOGO「20顆大型水塔」獨家曝光

▲獨家曝光！超狂儲水……廣三SOGO百貨備20顆大型水塔迎戰。（圖／記者游瓊華攝）

▲獨家曝光！超狂儲水，台中廣三SOGO百貨備20顆大型水塔迎戰。（圖／記者游瓊華攝）

記者游瓊華／台中報導

台中各大百貨現正進入母親節檔期廝殺戰，卻又遇到大規模限水措施，百貨業者紛紛儲水備戰，其中廣三SOGO百貨透露，早在上月停水措施一宣布，就購入20顆5噸水塔並陸續儲水因應；新光三越則宣布取消一樓水舞表演；老虎城購物中心則宣布較大面積清洗工程若遇停水期就會延後進行。

廣三SOGO百貨表示，館內現正感謝祭期間，之後還有母親節檔期，餐飲需求不但用水量很大，也要重視水質，除了自有水塔外，公司已做好買水規劃，另增加採購20座水塔儲水備用，此外，館內也都有節能、節水措施，包含設備部分都更換為節能及化妝室也都是感應式水龍頭。

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老虎城購物中心則提到，館內備有水塔，餐飲供應兩天無虞，但對於大面積的清洗，例如例行性的洗地等，會等到有水源的那天再進行，另外廁所沖水量及洗手台的水量也都會調小。

新光三越則說，公司已與自來水公司協調好買水計劃，不會影響顧客用水，但限水的兩天，餐廳都改用免洗餐具，一樓水舞表演取消，內部也會宣導員工節約用水；大遠百回應，水塔儲水量可使用1天半，餐飲專櫃皆在限水前採購用水，公共洗手間皆使用感應式水龍頭，已控制用水量達20%，公司亦跨縣市調水做預防，不會消費者影響逛街品質。

▲獨家曝光！超狂儲水……廣三SOGO百貨備20顆大型水塔迎戰。（圖／記者游瓊華攝）

▲獨家曝光！超狂儲水……廣三SOGO百貨備20顆大型水塔迎戰。（圖／記者游瓊華攝）

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