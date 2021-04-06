國民黨團提案要求蘇貞昌下台　周春米批：打嘴砲搏版面

▲國民黨團提案要蘇貞昌、林佳龍道歉下台，經表決遭民進黨團反對。（圖／記者屠惠剛攝）



記者林銘翰／台北報導

台鐵太魯閣號發生重大傷亡事故，國民黨立法院黨團6日提出公決案，要求行政院長蘇貞昌下台負責，並成立事故調閱委員會釐清事故。對此，民進黨立委周春米表示，現在立法部門要加緊腳步，監督所有的善後是否到位，而非打打嘴砲、搏版面。

國民黨團6日在立法院會提出公決案，要求蘇貞昌、交通部長林佳龍及台鐵局代理局長祁文中等人應負起政治責任、立即下台，並且要求成立「0402台鐵408次太魯閣號事故調閱委員會」，以釐清事故原因及追究相關人員責任，經過表決提案不通過。

周春米指出，《憲法》增修條文第3條第2項第3款規定，要求行政院長下台稱作不信任案，只要三分之一的委員連署、再經過二分之一的委員贊成，就可以讓院長下台。不過，由於茲事體大，若不信任案沒有過關後，一年內就不得再提。

周春米表示，國民黨不走憲法既有的倒閣程序，利用立法院決議的方式，躲避正當程序，不僅明顯規避憲法的規定，也恐怕是為了搏版面。

周春米認為，現在應該要全力投入救災，重大災情發生，行政部門更要痛定思痛、大破大立，立法部門要加緊腳步，監督所有的善後是否到位，而非打打嘴砲、搏版面，「此時此刻，我們更需要的是就事論事」。

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