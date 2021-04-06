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太魯閣事故3分鐘後「接到第一通電話」　警消曝報案紀錄：是女性

▲▼太魯閣號「第6節車廂」吊出來了。（圖／記者黃國霖攝）

▲台鐵408次太魯閣號2日上午9時28分傳出重大事故，釀成50人死亡慘劇。（圖／記者黃國霖攝）

文／中央社

（中央社記者張祈花蓮6日電）台鐵太魯閣號事故案，又有媒體爆料「李義祥用吊車移動機具不慎，導致工程車掉落邊坡」。對此，花檢指出，已掌握相關紀錄仍在解讀中；另外，當天119接獲第1通報案電話是名女性。

週刊媒體報導引述「知情人士」說法，李義祥當天在工地以工程車吊掛大型機具，因操作時鋼纜鬆脫，吊掛機具重摔地面導致工程車劇烈搖晃，往邊坡滑落，橫躺鐵軌上；而非原本在檢警偵訊所提「假日巡視工地」。

對於媒體報導內容，花蓮地檢署檢察長俞秀端上午接受媒體採訪回應，只能說「有掌握行車紀錄器」送專家解讀中，檢方已陸續傳訊超過10人，由於在場不只李義祥1人，未來也不排除增加聲押人數。

媒體追問李是否有報案、有無調閱通聯紀錄，俞秀端指出，目前資料並沒有李的報案資訊，涉及偵查內容部分不便說明，只能說第一時間已查扣火車、相關車輛行車記錄器，並陸續分析、解讀中，所有狀況檢方都有掌握和查證。

對於李義祥等人事發後在現場抽菸、吃檳榔及打電話，卻沒有幫忙的畫面陸續曝光，是否納入偵辦考量。俞秀端指出，這僅是被告的犯後態度，與刑事責任並無絕對關係，至於相關人員身分都有掌握。

▲▼太魯閣50死，李義祥交保翻牆爬回住家。（圖／記者黃彥傑攝）

▲在工程車滑落軌道後，李義祥至少還有5至7分鐘的時間可以挽救，這段時間裡他到底做了什麼，檢警也要再深入釐清。（圖／記者黃彥傑攝）

另外，有週刊報導「台鐵花蓮工務段熊姓主任現身工地」，台鐵初步回應，媒體披露畫面時間點是11時48 分，已是事發後的2個多小時，而這名工務段主任也已遭檢方約談，目前不便多談。

依花蓮縣消防局報案紀錄，2日上午事故發生後最早的報案電話並不是李義祥打的。據了解，第1通電話時間是9時31分，對方是一名女性，但口氣緊張，說不出自己在哪個位置。

隨後湧進119多通電話，報案民眾大多口氣緊張，不清楚自己確切位置，後來一名男子電話中口氣感覺稍鎮定，應是脫困民眾並提及「清水隧道」洞口名。經不斷與報案者來回對話，確認事故地點後出勤救援。

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