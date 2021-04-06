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林俊憲轟明知「蘇貞昌下台 」提案難成：國民黨噁心操作太魯閣號

▲▼立法院院會 國民黨提案要蘇貞昌 林佳龍道歉下台 表決遭民進黨反對。（圖／記者屠惠剛攝）

▲立法院院會國民黨團提案，要蘇貞昌、林佳龍為太魯閣號道歉下台。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蕭羽耘／台北報導

台鐵太魯閣號2日發生重大傷亡事故，釀50死逾200傷，國民黨團6日在立法院會提出公決案，要求行政院長蘇貞昌下台負責，並成立事故調閱委員會釐清事故，遭民進黨多數封殺。對此，民進黨立委林俊憲今天抨擊，國民黨自知提案不可能輕易通過，卻還是執意寫進有關事故調查的提案裡，就可以營造民進黨阻擋事故調查的假象，「拿悲劇來操作，真的噁心到了極點」。

國民黨團在立法院會提出公決案，要求蘇貞昌、交通部長林佳龍及台鐵局代理局長祁文中等人應負起政治責任，立即下台；並成立「0402台鐵408次太魯閣號事故調閱委員會」，以釐清事故原因及追究相關人員責任。經表決在民進黨多數下，以贊成33人、反對60人遭到封殺。

對此，林俊憲今天在臉書反擊，國民黨自知要求院長辭職的提案不可能輕易通過，卻還是執意寫進有關事故調查的提案裡。他進一步分析，藍營只要主張提案不會過的理由，就可以營造民進黨阻擋事故調查的假象，拿來做政治上的攻擊，一切早在表決前就計算好了。

調查清楚事故真相是全體國民的期望，林俊憲說，明天會在交通委員依照《立法院職權行使法》，提出成立調閱小組的提案，並喊話國民黨，如是真心想要監督相關調查的話，屆時就不要胡鬧，一起來讓提案通過。

他也指出，如果明天國民黨連這個提案都要杯葛，那就再次證明今天的行為完全是政治算計，只是想要藉事故來攻擊政府、搏取自己的聲量而已。「拿悲劇來操作，真的噁心到了極點」。

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