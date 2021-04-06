「學學游錫堃下台吧！」　賴士葆轟蘇揆：拿善後當戀棧藉口

▲國民黨立委賴士葆。（圖／記者屠惠剛攝）

記者楊蕓／台北報導

台鐵太魯閣號2日發生重大傷亡事故，釀50死逾200傷，立法院院會6日會議開始前，全體立委起立為罹難者默哀1分鐘，國民黨立委賴士葆在國是論壇時痛批，這次事故就是官僚殺人，政府卻沒人負責，行政院長蘇貞昌竟拿有事要善後當作戀棧藉口，對比過去擔任行政院副院長的游錫堃曾因八掌溪事件造成4死而下台，要蘇貞昌「學學游錫堃吧！」

賴士葆表示，蔡英文探望太魯閣事故罹難者家屬，家屬哭吼每次都說聽到了但不改進，「蔡總統聽進去了嗎？兩年多前的普悠瑪事件死了18人，兩年多後，台鐵有改嗎？」

「真是可悲、可恥、丟臉丟到國際！」賴士葆指出，此次太魯閣事故列全球近十年火車死傷的前10名，國際多少人慰問弔念死者家屬，政府有人負責嗎？他直呼這次道道地地就是官僚殺人、政府殺人，「林佳龍下台不夠，蘇貞昌也要下台，內閣全面改組，蔡英文向全民道歉！」

對於蘇貞昌昨天針對是否負起政治責任回應，政府要做的事情很多，包括疫苗施打、解決旱象等，政府都要負起責任。賴士葆痛批，蘇貞昌、林佳龍都說有善後要做，蘇揆還大言不慚說要治水、防疫，所以不能走，「真是好笑！都用還有事要善後當作戀棧藉口」，回顧前教育部長蔣彥士、前省教育廳長黃昆輝、前行政院副院長游錫堃都曾因重大事故下台負責，「他也有很多事要做啊！蘇貞昌學學游錫堃下台吧，給政務官一點風骨。」

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