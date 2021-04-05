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1450帶太魯閣號風向？　羅智強：和楊蕙如網軍一樣口吻

▲▼國民黨全台22縣市串連「反萊豬、拚公投、護食安」記者會-江啟臣,李乾龍,羅智強,王育敏（圖／記者周宸亘攝）

▲羅智強。（資料照／記者周宸亘攝）

記者黃巈禾／台北報導

台鐵太魯閣號408車次出軌釀50人死、202人傷。總統蔡英文日前赴殯儀館捻香致意時，有罹難者家屬嗆「你每次都說聽到，卻不改進」，PTT就有網友發文「小英完全管不到台鐵」、「國民黨要強打台鐵有多爛是沒關係，反正打到的都是你們之前的遺毒」。對此，國民黨台北市議員羅智強直言，和當年楊蕙如養的網軍一樣口吻。

該文章內容為「就台鐵的態度的確很惡劣，這部份也不用替他們說話了，爛就是爛，爛到不行，爛到該死的地步，但交通部那邊的公務員朋友也跟我說，小英這次是被迫背了一個黑鍋，大家可能不知道小英完全管不到台鐵，小英完全管不到台鐵，小英完全管不到台鐵，我也是第一次聽到覺得幹怎麼可能？但台灣鐵路管理局直屬於行政院體系，和小英所管的外交軍事並不互相隸屬。」

該文章提到「台灣鐵路局沒有一個人是小英管的，沒有一個人是小英派的，沒有一個人的考績是小英打的，沒有一份薪水是小英發的，小英名義上貴為總統，但真的管不到這塊，台鐵沒有一個人是直屬她管的」

該文章還提及，「台鐵這些人就是十幾幾十年下來，跟當初2016以前國民黨派的官僚一樣，是一群老油條，講難聽一點叫作黨國XX，國民黨要強打台鐵有多爛是沒關係，反正打到的都是你們之前的遺毒，建議嚴懲失職人員，盡量打沒關係，反正打的都是那些老油條，打死換光光，我想八卦板年輕人會很高興的」。

貼文一出，立刻有網友回應「這文體真棒」、「似曾相識的文字」、「明天來領九萬」、「明天到黨部上班」、「蟑螂被刺激到了」、「好像在哪看過這點文字」、「早就知道風向會被帶成kmt的錯」。

羅智強5日在臉書分享這篇文章，並諷刺說道，民進黨的1450預算沒白花，這筆法有沒有很熟悉？是的，當年謝長廷愛將楊蕙如養的網軍idcc ，就是用一模一樣的口吻，護航謝長廷，狂黑大阪處是「黨國餘孽」，最後逼得蘇啟誠以死明志，這麼腦補的文章當然全文照引，這篇神作PTT鄕民也群起公幹，「別忘了去領9萬」。

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