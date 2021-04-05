普悠瑪、太魯閣2年半奪68命　朱立倫：台鐵和蘇花改不能再拖

▲太魯閣號出軌。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者黃巈禾／台北報導

近來花東交通事故頻傳，2018年10月21日普悠瑪脫軌釀18人死、215人輕重傷，時任交通部長吳宏謀請辭，未料，2年半後，太魯閣號撞上滑落工程車而出軌，造成50死、200人輕重傷，交通部長林佳龍也請辭，而上個月才發生遊覽車在宜蘭蘇澳段撞山壁一事。對此，國民黨前主席朱立倫痛批，政府不能再拖了。

「政府對不起花東人」朱立倫5日在臉書表示，太魯閣號事故讓大家過了一個黑色清明連假，救災期間國人同心合力，不忍苛責，他也只提出應「徹底檢討，究責到底」，而今到一段落，必須要求政府從法律，行政到政治責任，全面負起責任，才能稍慰罹難傷患，也能避免事故一再發生。

朱立倫指出，包商收押，交通部長辭職只是基本的態度，這和2018年的普悠瑪出軌事故後的做法完全一樣，結果二年半後更嚴重的意外還是發生，蔡政府必須下定決心徹底整頓台鐵，用「沒有安全就沒有台鐵」的態度去面對行車安全，不用學國外，立即比照高鐵對安全的要求，一刻都不能延宕，至於台鐵公司化等改革，則應該訂下具體時間表，向國人交待。

朱立倫也提到，除了鐵路的改革，花蓮人需要一條安全回家的路，也不能再拖了，2010年，上萬花蓮人凱道怒吼「要一條安全回家的路」，結果沒爭取到蘇花高，只換來了只有半套的「蘇花改」，開過蘇花改的朋友都知道，還有兩段是「原始風光」，一是「東澳至南澳路段」，另一是「大清水─崇德路段」，這兩段近年來仍然經常發生重大車禍，半個月前，新店鄉親就在東澳至南澳路段發生遊覽車意外，造成6人死亡、39人輕重傷的慘劇。

朱立倫質疑，蔡政府的前瞻基礎建設浪費了多少經費，為什麼不能就蘇花改的兩段危險路段積極改善？花東朋友要求的一條安全回家的路有過分嗎？家屬對蔡英文哭吼「妳每次都說聽到了卻不改進」改進，是避免再一次的傷痛，要認錯，更要改過，花蓮台東人要有安全回家的鐵路及公路，國人及觀光客需要安全的鐵路及公路，政府不能再拖了。