　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

城鎮「血屍躺馬路」慘淪IS控制！莫三比克多人遭斬首　逃命片曝光

▲大街隨處可見倒地染血屍體，影片50秒處，多人奔向救援直升機。（影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。）

記者詹雅婷／綜合外電報導

東非國家莫三比克主要工業城鎮帕爾馬（Palma）3月下旬遇恐怖攻擊，IS武裝份子無情殘殺數十名平民，甚至有多人慘遭斬首。依據最新曝光的空拍畫面，人民當時嚇得驚慌奔逃，且馬路上隨處可見倒地染血屍體。

▲▼ 東非國家莫三比克主要工業城鎮帕爾馬（Palma）3月遇恐怖襲擊。（圖／達志影像／美聯社）

▲現階段約有100名武裝份子控制帕爾馬鎮。（圖／達志影像／美聯社）

英媒天空新聞報導，IS武裝份子持槍冷血攻擊無辜平民，在穿越小鎮的路途之中，殘殺眼前遇到的民眾，轎車、卡車被撞翻扔在路邊，部分建築物則在遇襲後因發生火災冒出陣陣黑煙。

現已知約有1400名居民搭船獲救，但目擊者宣稱，多具遺體被棄置在城鎮各區大街馬路，其中許多死者遭到斬首。

▲▼ 東非國家莫三比克主要工業城鎮帕爾馬（Palma）3月遇恐怖襲擊。（圖／路透）

▲▼帕爾馬鎮遭武裝份子襲擊，上千人在港口等待搭船離開。（圖／路透）

▲▼ 東非國家莫三比克主要工業城鎮帕爾馬（Palma）3月遇恐怖襲擊。（圖／路透）

目擊者稱，槍手在針對帕爾馬鎮發動主要攻擊之前，先對附近村莊下手，導致平民湧入帕爾馬鎮求平安庇護，豈料該鎮早就是武裝份子襲擊主要目標。據悉，敵方滲透到進城的人群之中，接著對軍事機構發動攻擊，接著對前來馳援的政府軍展開一連串突襲與攻擊。

匿名安全分析師則指出，「莫三比克軍隊完全被打了個措手不及，他們被從內部攻擊，不知道該走哪條路，部份的人直接棄守崗位逃跑。」

▲▼ 東非國家莫三比克主要工業城鎮帕爾馬（Palma）3月遇恐怖襲擊。（圖／路透）

▲政府雇用私人武裝承包商戴克諮詢集團（Dyck Advisory Group）多架武裝直升機執行救援任務。（圖／路透）

幸運逃過死劫的民眾逃往附近叢林，有的人則是利用石頭、白色床單拼出「救命」、「SOS」等字樣等待救援。為了營救受困者，政府雇用私人武裝承包商戴克諮詢集團（Dyck Advisory Group）多架直升機執行救援任務，不顧一旁的猛烈攻擊，多次起降，只為了救出更多人，同時回收遺體。

事實上，帕爾馬鎮附近有多項天然氣工程，當中一座斥資200億美元的液化天然氣廠，主要投資者為法國石油巨擘道爾集團（Total），也是非洲最大規模的液化天然氣廠。早在事發數週前，就有分析師預測會有此次襲擊事件發生。

現階段約有100名武裝份子控制著帕爾馬鎮，莫三比克武裝部隊目前試圖奪回該鎮控制權，而辛巴威總統發言人也說，如有必要，該區域周邊國家也將出手干預。

▼帕爾馬鎮數十人命喪這場攻擊事件。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼ 東非國家莫三比克主要工業城鎮帕爾馬（Palma）3月遇恐怖襲擊。（圖／達志影像／美聯社）

更多國際新聞

►世界大戰恐在4週內爆發！俄羅斯坦克軍隊邊境集結　直擊影片曝
►李義祥「哽咽道歉」引日網同情　一面倒狂洗：不能只怪他！
►慘遭新冠肺炎「滅族」　巴西亞馬遜部落「最後傳人」過世

Podcast《宇宙人外信》中英日韓四聲道聊時事

ET快訊
獨／25歲女流「臭酸花生醬」…崩潰喊：男友床上狂嘔！醫一聞皺
奪命瞬間！警察聊天步槍突掉落　低頭秒被「子彈穿眼」爆頭亡
他逃命爬上山坡被當成義祥工人　氣炸拿車票問警察：該怎麼告

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

敲開雞蛋驚見「蛋黃在流血」！他嚇瘋po網喊：不敢吃了　真相揭曉

孟加拉渡輪「遭撞沉船」釀26慘死　船體撈上岸！全是泡水浮屍

女友喊分手…他扮送貨員捅死一家3母女！伴屍3天「照常吃飯喝酒」

想要性感小麥色！酒醉美容師讓她慘變黑碳臉　網見對比照笑瘋

4年來天天遛狗！愛犬卻突發狠將他咬重傷昏迷...全身血倒路邊

奪命瞬間！警察聊天步槍突掉落　低頭秒被「子彈穿眼」爆頭亡

恐怖跳崖影片曝光！他「降落傘沒打開」慘墜162m　摔斷雙腳卡崖底

對手「致命一腳」踢頭KO！25歲選手癱軟趴地喪命　倒地畫面曝光

亞裔又遇襲！加州64歲婦遛狗遭砍　「腹部中刀」爆血不治

快訊／紐西蘭北島發生規模6.0強震！　震源深度僅10公里

利路修一聽「很遺憾」火速變臉笑開！　排名揭曉...下秒結局反轉了

乘客還原現場目睹站票旅客拋飛！　一家三口車廂「跨過屍體」求救

女獸醫罹難！母淚崩「我女兒没了」　網貼愛犬等看診背影：等不到妳回來

潘瑋柏出道20周年..LISA：那時我4歲！　李榮浩看楊丞琳《不良笑花》害羞笑了XD

BMW阿婆灣逆向超車「連撞3台」　重機騎士遭撞飛倒地...傷重不治

網紅「韓德凱文森」補票搭太魯閣 失聯前對話曝...家屬奔花蓮驗

女被提醒付錢與公車司機爆口角　脫口罩喊：中華民國照你規則走？

羅時豐合體瑋哥前後晃動狂嘶吼XD　龍山寺前跳空幹舞..噴泉激情四射

張柏芝「凸肚之謎」遭疑懷孕　女星曝超狂食量..她笑了：楊丞琳也是

李義祥包鐵路工程釀50死　鄰居喊冤：他很老實不是壞人

敲開雞蛋驚見「蛋黃在流血」！他嚇瘋po網喊：不敢吃了　真相揭曉

孟加拉渡輪「遭撞沉船」釀26慘死　船體撈上岸！全是泡水浮屍

女友喊分手…他扮送貨員捅死一家3母女！伴屍3天「照常吃飯喝酒」

想要性感小麥色！酒醉美容師讓她慘變黑碳臉　網見對比照笑瘋

4年來天天遛狗！愛犬卻突發狠將他咬重傷昏迷...全身血倒路邊

奪命瞬間！警察聊天步槍突掉落　低頭秒被「子彈穿眼」爆頭亡

恐怖跳崖影片曝光！他「降落傘沒打開」慘墜162m　摔斷雙腳卡崖底

對手「致命一腳」踢頭KO！25歲選手癱軟趴地喪命　倒地畫面曝光

亞裔又遇襲！加州64歲婦遛狗遭砍　「腹部中刀」爆血不治

快訊／紐西蘭北島發生規模6.0強震！　震源深度僅10公里

台中女網紅徵「西屯救火隊」！直接拉外送男上樓　下秒合照網瘋了

戎祥走8年了　賴芊合嘆：再也找不到像他一樣的男人

富邦勇士雙洋將壓陣　領航猿主場10分惜敗

BL劇=印鈔機！《只因我們天生一對》觀看破6.1億…網算出天價分潤

奧運假唱被講13年！「最美童星」圓潤近況曝光…網傻眼：長歪了

太魯閣+普悠瑪脫軌68人喪生　黃子哲轟：蔡英文沒把台鐵改革放心上

國師級名嘴不捨林佳龍「含淚救災」　痛批反對黨：情緒化批判

蔣少宏首轟要回領先、布里悍一把抱住　龍7局2比1兄弟

獨／25歲女流「臭酸花生醬」…崩潰喊：男友床上狂嘔！醫一聞皺眉了

美魔女砸3百萬復刻「5大經典造型」　挑戰鋼管舞全身「加冷筍」！

喵皇無辜被巴頭滿臉疑惑　網友笑：一個願打一個願挨

國際熱門新聞

快訊／LG宣布：退出手機市場

陽台驚現一排香艷裸女！吸睛吸到警方上門逮人

俄坦克軍隊邊境集結　恐爆世界大戰

日網同情李義祥　評論狂洗：不能只怪他！

俄15歲小媽PO文「我又懷孕了」但都有戴套

佛州23億公升放射廢水池外洩　州長：進入緊急狀態

慘遭新冠肺炎「滅族」巴西亞馬遜最後傳人過世

跳傘情侶空中「交疊激戰」下場曝光

女大生穿學士服「露出南半球」校方怒索賠283萬

恐怖跳崖片曝光！他「傘沒打開」慘墜162m

人妻偷吃片曝！門鈴一響「急藏小王」

19歲護士嫁89歲失智翁　樂等當寡婦

車頭滲血飆屍臭！她驚見3公尺蟒蛇屍崩潰

外媒：長賜號日本船東要告長榮海運

更多熱門

相關新聞

紐時：北京以大量船隻加強控制南海

紐時：北京以大量船隻加強控制南海

中國不久前透過在越南、菲律賓及馬來西亞同樣聲稱擁有主權的海域建造及加固人工島嶼，宣稱對南海擁有主權。美國媒體分析，北京目前的戰略是在爭議水域部署大量船隻，以加強前哨站的力量，不顧其他國家驅逐，藉此完成無法透過外交或國際法完成的目標。專家指責，這種做法很陰險。

中國航艦遼寧號等6艦艇通過沖繩　日本監控動向

中國航艦遼寧號等6艦艇通過沖繩　日本監控動向

史上最深沉船　美軍二戰驅逐艦現蹤

史上最深沉船　美軍二戰驅逐艦現蹤

俄坦克軍隊邊境集結　恐爆世界大戰

俄坦克軍隊邊境集結　恐爆世界大戰

俄羅斯兵力集結烏東 專家：爭取籌碼與西方談判

俄羅斯兵力集結烏東 專家：爭取籌碼與西方談判

關鍵字：

莫三比克PalmaIS非洲軍武國際軍武

讀者迴響

熱門新聞

即／網紅確定為第49名太魯閣號罹難者

短T男急變裝衝下坡？　真相大逆轉

即／事發「李義祥就在山坡上」關鍵照片曝光！

歐洲遇粉絲用韓文打招呼　王嘉爾回應韓網氣炸

網紅曬捐款150萬　他揪1疑點打臉

被誤認李義祥同夥！他傻眼：我也是乘客　曬車票打臉

陰謀論瘋傳！網指李義祥站邊坡：在現場看戲

Lulu「PO捐款資訊」網掀戰罵：不相信政府！

《尹食堂2》遭批造假！韓國GAY被翻成長得帥

甜美護理師遭家暴　陽光警輔導竟爬上床挨告

獨／李義祥一人巡工地？5張照片戳破真相

網紅補票搭死亡列車！失聯前對話曝光

搭太魯閣罹難！蔡哲珊父批：台鐵太爛了

太魯閣車禍倖存者對話紀錄曝：看到工人邊笑邊聊

第一現場曝　李義祥冷眼看乘客逃生

更多

最夯影音

更多
利路修一聽「很遺憾」火速變臉笑開！　排名揭曉...下秒結局反轉了

利路修一聽「很遺憾」火速變臉笑開！　排名揭曉...下秒結局反轉了
乘客還原現場目睹站票旅客拋飛！　一家三口車廂「跨過屍體」求救

乘客還原現場目睹站票旅客拋飛！　一家三口車廂「跨過屍體」求救

女獸醫罹難！母淚崩「我女兒没了」　網貼愛犬等看診背影：等不到妳回來

女獸醫罹難！母淚崩「我女兒没了」　網貼愛犬等看診背影：等不到妳回來

潘瑋柏出道20周年..LISA：那時我4歲！　李榮浩看楊丞琳《不良笑花》害羞笑了XD

潘瑋柏出道20周年..LISA：那時我4歲！　李榮浩看楊丞琳《不良笑花》害羞笑了XD

BMW阿婆灣逆向超車「連撞3台」　重機騎士遭撞飛倒地...傷重不治

BMW阿婆灣逆向超車「連撞3台」　重機騎士遭撞飛倒地...傷重不治

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲毛毛商城換季5折區

寵物雲毛毛商城換季5折區

【出清5折】寵物雲毛毛商城全面換季出清中

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面