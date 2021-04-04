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史上最深沉船！探險隊潛海下6500m　美驅逐艦「強斯敦號」現蹤

文／中央社

美國一支探險隊表示，探險隊透過潛水器，終於抵達菲律賓外海海下近6500公尺處一艘第二次世界大戰期間沉沒的美軍驅逐艦，這是史上最深的沉船。

德州卡拉丹海洋科學探測公司（Caladan Oceanic）表示，有人潛水器上月底在2次各8小時的潛水中拍攝影片和照片，勘測沉沒薩馬島（Samar Island）外海的強斯敦號驅逐艦（USS Johnston）。

長115公尺的強斯敦號是在1944年10月25日雷伊泰灣戰役（Battle of Leyte Gulf）中沉沒，時為美軍殖民地的菲律賓被日軍占領，美軍正在當地海域奮戰。

強斯敦號的沉船位置是2019年由另一支探險隊發現，但該探險隊的遠距遙控載具無法抵達沉船位置。

負責駕駛潛水器深入海底的卡拉丹海洋科學探測公司創辦人韋斯柯沃（Victor Vescovo）推文表示：「剛剛完成史上最深的沉船潛水，發現強斯敦號驅逐艦的殘骸。」

「我們在6456公尺深處找到這艘船前半部2/3的部分，直立且完好無缺。我們3個人2次潛水查看這艘船艦，並向她英勇的船員致敬。」

根據美國海軍紀錄，這艘船327位船員，僅141人生還。

卡拉丹海洋科學探測公司發現船艏、船橋與舯剖面都完好無缺，上頭的編號557仍清晰可見，2具5英寸的砲塔、雙魚雷架、多個槍座也都保存完整。

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