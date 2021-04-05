中國航艦遼寧號等6艦艇「通過沖繩」　日本監控動向

▲解放軍航空母艦遼寧號，3日通過沖繩。示意圖非當事照片。（圖／路透社）



中央社記者楊明珠東京4日專電

日本防衛省統合幕僚監部今天表示，3日發現中國海軍的航空母艦「遼寧號」等共6艘艦艇由沖繩本島與宮古島之間南下，航進太平洋。

日本產經新聞報導，日本防衛省統合幕僚監部表示，3日上午8時（台灣時間上午7時）左右，在長崎縣的男女群島西南約470公里處外海，日本海上自衛隊的護衛艦「涼月」號及P-1、P3C反潛機發現中國航艦遼寧號等6艘艦艇，後來這6艘艦艇穿過沖繩本島與宮古島之間。

這6艘當中，除了遼寧號外，有3艘飛彈驅逐艦、1艘護衛艦、1艘高速戰鬥補給艦。飛彈驅逐艦當中有一艘是中國海軍最大型的刃海級（Renhai class）驅逐艦「南昌號」，3月曾在日本海周邊航行約1週。

▲遼寧艦通過沖繩，海上自衛隊全程跟監拍下照片。（圖／翻攝自防衛省統合幕僚監部）



日本防衛省研判，這次中國這6艘艦艇航行是中國在東海加強海洋行動一環，日本正加強監控這6艘艦艇的動態。

上一次日本發現遼寧號通過這座海域是去年4月。遼寧號2012年服役，2016年首度在太平洋航行。

中華民國國防部晚間回應，國軍對於台灣周遭海空域動態都有掌握，目前狀況均正常。

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