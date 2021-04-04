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俄羅斯兵力集結烏克蘭東部　兩國盤算、西方立場全解析

▲▼烏克蘭東部烏克蘭政府軍。（圖／路透）

▲俄羅斯兵力集結烏克蘭東部，兩國情勢一觸即發。圖為烏克蘭東部烏克蘭政府軍。（圖／路透）

中央社基輔3日綜合外電報導

烏克蘭政府軍自2014 年與俄羅斯撐腰的分離主義叛軍在烏克蘭東部交戰至今 ，近期因為俄國軍隊集結於此，當地的緊張情勢再度升 高，俄國與烏克蘭的西方盟邦都互相警告別輕舉妄動。

以下是法新社彙整烏克蘭東部緊張升溫的分析：

● 俄羅斯軍隊集結烏克蘭東部

烏克蘭本週指控俄羅斯在烏克蘭北部、東部邊境， 以及2014年俄國併吞的克里米亞半島（Crimean peninsula）集結數以千計的軍事人員。

烏克蘭當局說，2萬8000名分離主義的叛軍和超過 2000名俄國軍事指導人員及顧問，目前駐紮在烏克蘭東 部，同時，將近3萬3000名士兵部署在克里米亞。

俄羅斯克里姆林宮（Kremlin）一再否認調度部隊 和武器支援親俄的分離主義叛軍，但並未否認最近部隊 集結的行動，還說：「俄羅斯沒威脅任何人。」

● 俄羅斯與烏克蘭的盤算

觀察人士分析，俄國部隊集結意在測試美國總統拜 登（Joe Biden）。拜登上個月認同俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）是個「劊子手」的說法，引發莫斯科 方面強烈抨擊。

烏克蘭國家戰略研究所（National Institute for Strategic Studies）所長利特維年科（Oleksandr Lytvynenko）表示，「俄羅斯要證明他們誰都不怕」， 並說俄國就是要讓「烏克蘭收斂一點」。

俄羅斯部隊集結之舉，給予烏克蘭當局良機，促成 西方盟邦的力挺，以及特別是前美國總統川普（Donald Trump）卸任後，再度確保得到美方的支持。 拜登就在昨天致電烏克蘭總統倫斯基（Volodymyr Zelensky），他承諾「面對俄羅斯步步進逼，他堅定支 持烏克蘭主權和領土完整」。

● 有關於致力和平的努力

去年7月間，烏克蘭、俄羅斯及歐洲安全暨合作組 織（OSCE）三方達成停火協議，使軍事衝突相對緩和， 但今年初起戰事加劇，烏克蘭政府軍與俄羅斯支持的烏 東分離主義叛軍暴力衝突升高，俄烏兩國相互指責。 烏克蘭當局指出，自今年1月至今，已有20名烏克 蘭官兵陣亡，還有57人受傷。

再度爆發衝突，法國和德國以「諾曼第模式」（ Normandy Format）居間斡旋，讓烏克蘭與俄羅斯等國 參與的和平談判，再度成為各界關注焦點。

雖然這些國家在2015年敲定緩和戰事的「明斯克協 議」（Minsk Accord），但往後幾年幾乎沒有任何進展 。上次的峰會2019年12月在巴黎召開，不僅沒有取得具 體進展，也沒有計畫再度會商。

● 西方國家的立場

雖然美國並未參與俄烏和平進程，不過華府已警告 莫斯科，別意圖「恫嚇」烏克蘭，本週稍早，美國國防 部表示，「近來俄羅斯在烏東的侵略挑釁加劇」後，駐 歐美軍已提升警戒。

克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）昨 天表示，若西方國家以武力介入烏克蘭，俄羅斯將採取 必要「措施」。

法國方面則是採取觀望態度。負責歐洲事務的法國 國務秘書波恩（Clement Beaune）表示，「顯然有軍隊 集結」，但他指出，「我們不清楚此舉為何而來」。

● 情勢可能的演變

多數觀察家不認為俄國將入侵烏克蘭，美國智庫海 軍分析中心（Center for Naval Analyses）資深研究 員考夫曼（Michael Kofman）在推特（Twitter）發文 指出，不論是克里米亞或其他地方，這次俄國部隊的集 結，並未達到入侵的規模。

利特維年科也持相同觀點，不過他擔憂這些「周而 復始的情勢升溫」，恐有「失控發展的高風險。」 藍灣資產管理公司（BlueBay Asset Management） 分析師艾希（Timothy Ash）則說，因為烏克蘭切斷供 應克里米亞的飲用水，為了奪取水源，俄羅斯有可能襲 擊克里米亞週遭區域。

俄國軍事評論家苟特（Alexander Golts）指出， 最終俄羅斯就是要運用緊張情勢作為「跟西方國家外交 談判的工具」。

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