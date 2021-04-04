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世界大戰恐在4週內爆發！俄羅斯坦克軍隊邊境集結　直擊影片曝

▲▼ 俄羅斯坦克部隊集結畫面曝光。（圖／翻攝自推特）

▲俄羅斯軍隊集結畫面曝光。（圖／翻攝自推特）

記者詹雅婷／編譯

俄羅斯獨立軍事分析家警告，烏克蘭未來4週內很有可能爆發歐洲戰爭或甚至是世界大戰，因為俄羅斯軍隊現已派遣4000人集結在邊境地區。另據社群媒體流傳的影片，在接近烏克蘭東部的俄羅斯邊境特定地區已出現大規模軍事行動。

每日郵報報導，隨著俄羅斯與烏克蘭緊張局勢急遽升溫，西方社會對俄羅斯軍隊最新調度感到擔憂，依據未經證實的新影片，俄羅斯在沃羅涅日（Voronezh）、羅斯托夫（Rostov）及克拉斯諾達爾（Krasnodar）地區，還有主要鐵路線都有軍事行動。

影片顯示，數十架軍用直升機正前往邊境地區，坦克及其他軍用車輛則透過火車運輸。

▲影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

現年69歲軍事分析師費爾根豪爾（Pavel Felgenhauer）透露，這場危機很有可能升級成歐洲戰爭，甚至變成世界大戰，儘管現階段仍需要專家來確認俄羅斯在烏克蘭的意圖，但仍警告，未來1個月發展成戰爭的可能性存在，「這件事到底會不會發生？讓我們等著看吧。」

文中指出，俄羅斯當局在派遣4000名士兵前往爭議邊界地區後，直言若北約組織（NATO）向烏克蘭派兵，將會採取額外措施，藉此確保俄羅斯的安全，且堅稱並未威脅烏克蘭。

「所有的這一切正在上演」，費爾根豪爾坦言，俄羅斯政府所需的所有條件可能在5月初到位，屆時將舉行盛大紅場閱兵儀式來紀念二戰勝利，「顯然一場重大行動正在籌備中，其他部隊也將出動。」

費爾根豪爾表示，推動莫斯科當局鎖定烏克蘭出手的因素有很多，包括烏克蘭親俄電視台關閉等，且早在3月第3週就有3艘大型俄羅斯海軍波羅的海艦隊穿越英吉利海峽，俄方可能選定烏克蘭重要港口城敖得薩（Odessa）及造船工業中心尼古拉耶夫（Mykolaiv）之間，進行「諾曼第式登陸」，推測俄羅斯總統普丁將切斷烏克蘭海上交通，創建新地盤。

烏克蘭表示，儘管敵方軍力強，但烏克蘭軍隊也已為所有可能發生的狀況做足準備。普丁發言人佩斯科夫（(Dmitry Peskov）則說，俄羅斯在境內領土調動軍隊是政府的自由，但相關行動並不會危及任何人，「如你所知，北約成員國等軍隊在俄羅斯邊境展開密集行動，我們需要保持警惕。」

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