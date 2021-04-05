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李義祥「哽咽道歉」引日網同情　一面倒狂洗：不能只怪他！

▲李義祥。（圖／記者黃彥傑攝）

▲李義祥4日在自家門外發表道歉聲明。（圖／記者黃彥傑攝）

記者王佩翊／編譯

台鐵408次太魯閣號2日上午9時因撞上從斜坡滑落鐵道的工程車，在清水隧道前發生出軌意外，一共造成50人不幸罹難、200多人受傷，死傷慘重，引發全球關注。然而日本網友在看到李義祥哽咽道歉的報導後，評論卻一面倒地認為，雖然是因工程車駕駛過失造成的事故，但是「不該將所有的錯都怪到李義祥身上」，應該是整個行政體系的問題，並且鐵軌也沒有設置防護欄。甚至還有日本網友認為，李義祥「只是個運氣太差的可憐人」。

台鐵408次太魯閣號2日發生重大出軌事故，疑未將手煞車拉妥的工程車司機李義祥原先以50萬交保，但經花蓮高分院發回重裁後，花蓮地院4日裁定收押。同日，李義祥也在自家門外哽咽發表道歉聲明，並稱自己將會負起責任、絕不逃避。

▲▼事發當時李義祥還一派輕鬆跟朋友聊天，事發當時李義祥在工寮旁打電話 。（圖／記者黃彥傑翻攝）

▲事發當時李義祥還一派輕鬆跟朋友聊天。（圖／記者黃彥傑翻攝）

《時事通信社》引述《法新社》報導，李義祥在念道歉聲明時「聲音顫抖地」說道，「本人對此深表懊悔，並致上最深的歉意」，「本人必定會配合檢警單位調查偵辦作業，負起應負的責任，絕不推卸」。

對此，日本網友紛紛留言表示，「雖然是因為工程人員的過失造成的事故，但是要負起責任或是該責怪的應該是工程公司以及鐵道旁沒有設置防護欄的問題吧」、「這個不是單純因為工程車駕駛造成的事故。鐵道旁施工的防護措施、工程車的安全對策、地基加固、列車防護這些基本措施都還需要改善，這就是在安全意識還不成熟的發展中國家常見的意外」等。

▲▼日網同情李義祥　評論狂洗：不能只怪他！。（圖／取自日本雅虎新聞評論區）

▲▼日網認為，真正的問題應該是整個大環境的安全意識還不到位，不應該讓李義祥負起所有責任。（圖／取自日本雅虎新聞評論區）

▲▼日網同情李義祥　評論狂洗：不能只怪他！。（圖／取自日本雅虎新聞評論區）

不僅如此，還有評論寫道，「只能說他運氣太差了，每個人都有可能會有失誤，只是他這次的失誤是謝罪也無法被允許的錯誤，只能說他就是個運氣差的可憐人」、「雖然工程車司機也有過失，但這是誰都有可能發生的錯，要怪應該要怪鐵道沒有設置防護設施吧」等。

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