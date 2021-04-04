李義祥違法兼任工地主任　台鐵稱「他故意隱瞞身分」

記者賴文萱／台北報導

台鐵包商義祥工業社工程車因滑墜火車軌道，造成太魯閣號出軌，釀50死悲劇。據查該包商負責人李義祥，除身兼義程營造負責人，還同時身兼施工廠商東新營造的工地主任，此舉已涉嫌違反《營造業法》。台鐵副局長朱來順表示，李在109年申請變更為工地主任，沒有告知特別身分，他有故意隱瞞身分，後續會繼續來追究。

針對李義祥兼任工地主任違法一事，朱來順在晚間記者會回應，李義祥在108年4月25日用品管人員身分來申請，109年變成工地主任時，沒有再特別告知我們，有點故意隱瞞他的身分。他說，變更身分資格這部分是要監造單位先審核，台鐵再來核定，後續會來追究。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲義祥工業社工程車滑落軌道，造成太魯閣號出軌。（圖／記者黃國霖攝）

根據工程告示牌，肇事的「鐵路行車安全改善六年計畫」中，施工廠商為東新營造，工地主任掛名李義祥，而再比對經濟部商業司資料，李義祥除是義祥工業社負責人、亦是義程營造公司代表人。若身分屬實，營造業透露，此舉恐違《營造業法》第28條規定：「營造業負責人不得為其他營造業的負責人、專任工程人員或工地主任。」

▲台鐵認了！李義祥為義程營造負責人，但同時身兼施工廠商東新營造的工地主任確實違法。（圖／記者黃彥傑攝）

此事被爆出後，台鐵也進行內部調查，下午查明後證實，李義祥為義程營造負責人，但同時身兼施工廠商東新營造的工地主任確實違法。台鐵官員表示，李義祥本來是東新營造的品管人員，到了去年12月才改掛工地主任，更改工地主任這個資格要經過監造、PCM審查，還要送到花蓮工務段核備。

但為何明明依法不得兼任卻還同意此異動，台鐵官員坦言，監造單位聯合大地、PCM中棪工程顧問公司以及花蓮工務段3個單位都沒有發現這個問題，他嘆氣表示，如果有任何一個單位發現的話，李是不能擔任工地主任的。

至於究責問題，台鐵表示，後續會視檢方調查處置，如果都沒有發現的話，3個單位都有責任，將追究行政疏失。

▲鐵路行車安全改善六年計畫工程告示牌，顯示李義祥為該案工地主任。（圖／網友提供）

另，《營造業法》第58條則詳列罰則：營造業負責人違反第28條規定者，處新臺幣20萬元以上100萬元以下罰鍰，並通知該營造業限期辦理解任。屆期不辦理者，對該營造業處新臺幣20萬元以上100萬元以下罰鍰。並得繼續通知該營造業辦理解任，屆期仍不辦理者，得按次連續處罰。

►我們的美麗就用白紙黑字寫下來

相關新聞：

太魯閣號「2死者太破碎」仍難確認 罹難者250萬賠償金4／8起先發放

太魯閣號最後影像解讀出來了 工程車先橫躺「列車煞不住」

第6車廂「還卡一具遺體」先冰敷保全 太魯閣號死者身分下午全確認

李義祥「有違規紀錄還承包工程」被起底有黨證 台鐵回應了

清水隧道結構檢測報告20日出爐 台鐵評估最快當天通車

清水隧道未設邊坡AI示警系統？台鐵：若工程可永久改善就不設

台鐵「總體檢報告」遭疑政院沒核定 王國材：工會反對組織改造