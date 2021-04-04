　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

太魯閣號「2死者太破碎」仍難確認　罹難者250萬賠償金4／8起先發放

記者賴文萱／台北報導

台鐵太魯閣號2日出軌事故造成50人死亡、200人輕重傷。台鐵今日晚間召開0402台鐵408次太魯閣號事故記者會，做出最新說明。交通部次長王國材表示，經過確認死亡人數是50人，其中第6車屍塊經過DNA比對是原來已經確定的罹難者一部分，目前48人已確認名字，但另外2人由於是屍塊，仍是非常難確認。

法務部檢察司司長林錦村表示，有2名死者現在還沒有家屬出面指認或是提供DNA檢體，所以沒辦法確認2人姓名，在此呼籲如果認為家屬有可能搭上該班次火車，如果沒辦法到現場指認，可到台北、台東地檢署指認。

台鐵晚間發布新聞稿指出，因為有2名尚未確認身分，呼籲社會大眾協助，如得知親朋好友搭乘4月2日這班列車（樹林站7:16開、沿途停靠板橋、台北、松山等站前往花蓮），請到現場或與台北、花蓮及台東地檢署聯繫，都有相關人員可協助指認。

[廣告]請繼續往下閱讀...

台北地檢署電話：02-2314-6881
花蓮地檢署電話：038-230159
台東地檢署電話：089-362701
台鐵局24小時旅客服務電話：（02）2191-0096、
0800-765-888（免付費電話，行動電話無法撥打）

另外，王國材表示，經過討論，其中針對罹難者賠償金250萬元可先領取，預計4月8日起由各別關懷員代為領取交付。

▲▼408次太魯閣號出軌事件DAY3 第四節車廂拖出。（圖／記者楊詩益攝）

▲408次太魯閣號出軌事件，今已將第四節車廂拖出。（圖／記者楊詩益攝）

交通部政次王國材表示，現在死亡名單已確認有48人，還有3人尚未確認，其中，第六車轉向架下面還有一具遺體卡住，現在先用冰塊冰敷，但因為車底空間有限處理很困難，目前搶救人員積極希望讓往生者安息。

▲▼台鐵1100說明太魯閣出軌事故。（圖／記者張榮恩攝）

▲台鐵開記者會說明太魯閣出軌事故。（圖／記者張榮恩攝）

至於拖吊進度，目前第一、二車廂4/3脫離，第三車廂凌晨脫離，現在準備拖離第四車廂，所有機具準備好在現場，等運安會、檢調單位做完調查後就會進場。

法務部檢察司司長林錦村表示，法醫所跟刑事警察局就採集的DNA檢體全部比對完畢，預計今天下午身分全部確認完成。 

▲太魯閣出軌重傷集中7、8節車廂 基隆搜救隊：車體嚴重扭曲變形。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲太魯閣出軌重傷集中7、8節車廂 基隆搜救隊：車體嚴重扭曲變形。（圖／記者郭世賢翻攝）

對此，花蓮地檢署檢察長俞秀端說，身上有身分證件，確定身份者有48人，其中家屬指認完成的是人數為40人，有罹難者家屬看過3趟，直到今天凌晨才確認遺體身份，而剩餘遺體有待DNA檢驗報告釐清。目前已收到法醫研究所的19份、刑事局1份的檢體鑑定報告，由於遺體屍塊分散分裝送驗，罹難人數不排除會再變動。

另外，目前統計死亡人數為48人、受傷人數198人、目前住院者45人、其中外籍人士死亡3人、受傷4人、在隧道仍有5節車廂未拖出。

相關新聞：

李義祥違法兼任工地主任　台鐵稱「他故意隱瞞身分」

李義祥「有違規紀錄還承包工程」被起底有黨證　台鐵回應了

清水隧道結構檢測報告20日出爐　台鐵評估最快當天通車

清水隧道未設邊坡AI示警系統？台鐵：若工程可永久改善就不設

台鐵「總體檢報告」遭疑政院沒核定　王國材：工會反對組織改造

ET快訊
張育成4支2還敲勝利打點！　首安首打點首得分一次來

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

今晨12℃入夜再探底！日溫差達15度　下波變天水氣更多

清明收假日「國道8大地雷」路段曝　免收費時段延長到1000

帛琉旅遊泡泡首發團返台　旅客讚防疫做得好：台灣民眾很幸福

50人葬送太魯閣號　土木技師現勘列「台鐵五大疏失」！害命主因曝

2025年AI取代52%職務！「遠距工作女神」列5點：先檢視目前崗位

曾因「聰明用路人」挨批！林佳龍任內6大交通事故、3爭議一次看

李艷秋列5點飆罵台鐵！痛批還請「1450始祖」帶風向　交部回應了

太魯閣號影像解讀：看到工程車橫躺軌道　司機能反應時間不到7秒

李義祥違法兼任工地主任　台鐵稱「他故意隱瞞身分」

雙親魂斷太魯閣號！小孩急從荷蘭返台奔喪　指揮中心放寬入境標準

利路修一聽「很遺憾」火速變臉笑開！　排名揭曉...下秒結局反轉了

乘客還原現場目睹站票旅客拋飛！　一家三口車廂「跨過屍體」求救

女被提醒付錢與公車司機爆口角　脫口罩喊：中華民國照你規則走？

千萬車隊夜奔花蓮醫院、殯儀館　警方幫開道花4小時送救援物資

女獸醫罹難！母淚崩「我女兒没了」　網貼愛犬等看診背影：等不到妳回來

BMW阿婆灣逆向超車「連撞3台」　重機騎士遭撞飛倒地...傷重不治

潘瑋柏出道20周年..LISA：那時我4歲！　李榮浩看楊丞琳《不良笑花》害羞笑了XD

腿受傷！她忍痛奮力搬椅助逃生　女童母探視致謝...兩人相擁而泣

李義祥包鐵路工程釀50死　鄰居喊冤：他很老實不是壞人

難得約會！牙醫男友卻說「妳拍夠了沒」　Apple轉頭偷哭...全場女生心疼

今晨12℃入夜再探底！日溫差達15度　下波變天水氣更多

清明收假日「國道8大地雷」路段曝　免收費時段延長到1000

帛琉旅遊泡泡首發團返台　旅客讚防疫做得好：台灣民眾很幸福

50人葬送太魯閣號　土木技師現勘列「台鐵五大疏失」！害命主因曝

2025年AI取代52%職務！「遠距工作女神」列5點：先檢視目前崗位

曾因「聰明用路人」挨批！林佳龍任內6大交通事故、3爭議一次看

李艷秋列5點飆罵台鐵！痛批還請「1450始祖」帶風向　交部回應了

太魯閣號影像解讀：看到工程車橫躺軌道　司機能反應時間不到7秒

李義祥違法兼任工地主任　台鐵稱「他故意隱瞞身分」

雙親魂斷太魯閣號！小孩急從荷蘭返台奔喪　指揮中心放寬入境標準

今晨12℃入夜再探底！日溫差達15度　下波變天水氣更多

清明收假日「國道8大地雷」路段曝　免收費時段延長到1000

逃逸移工驚見大批交管怕被抓　躲邊坡突墜50公尺深谷1死1重傷

快訊／中和火警！民眾驚：超多消防車、救護車　一家三口1命危2傷

帛琉旅遊泡泡首發團返台　旅客讚防疫做得好：台灣民眾很幸福

「李義祥在看什麼」　縱火犯陰謀論瘋傳：會不會是故意的

剛洗頭就癢又出油？遵循換季三部曲還你健康好髮質

拜登力推57兆基礎建設計畫　能源部長：共和黨若不支持仍會推動

保加利亞國會大選　出口民調：總理政黨仍為最大黨

「染血白袍」漂流5小時虐心曝光！醫師衝隧道救援　回院又到他手中

大猩猩與人自拍秒變偶像團體　剛果巡守員巧手留下驚艷瞬間

生活熱門新聞

家屬指認遺體淚問會不會痛？...白袍醫暖回

強逼冷氣團回冬！今晚最冷剩11°C

「生命最後仍努力煞車！」太魯閣號乘客還原現場

正妹記者採訪「政大公審」PTT爆紅　本人回應了

林佳龍交通部長任內6大交通事件一次看

梅雨最新預測！賈新興：5/26開始

太魯閣號最後影像解讀出來了

辭職當YouTuber　影片只拍「巨乳晃動」爆紅

女友外宿「躲被窩視訊」！他心累問：該信嗎

太魯閣號「2死者太破碎」仍難確認

小孩血型不符！竹科男「驗DNA」曝1條件：易戴綠帽

鄉民本想酸「慈濟出動了？」　1張照網讚爆

又摳又軟　人妻細數老公4大罪狀

iPhone「泡水1年浮出」沒壞　超神防水袋曝光

更多熱門

相關新聞

即／事發「李義祥就在山坡上」關鍵照片曝光！

即／事發「李義祥就在山坡上」關鍵照片曝光！

台鐵太魯閣號408車次翻覆事故，疑似因為李義祥的工程車未拉妥手煞車釀禍。不過有當時就在事發列車上的網友爆料，在事發後不久，就拍到李義祥正站在山坡上查看。由於這可能是影響案情的關鍵事證，網友看到之後都紛紛「幫高調」希望引起注意。

即／李義祥上囚車　被送往看守所

即／李義祥上囚車　被送往看守所

4歲陳小妹遺體回家　阿嬤哭：一次沒了兩個

4歲陳小妹遺體回家　阿嬤哭：一次沒了兩個

桃警專車接回太魯閣號事故遺體

桃警專車接回太魯閣號事故遺體

法官3大理由重裁　李義祥50萬交保遭撤銷

法官3大理由重裁　李義祥50萬交保遭撤銷

關鍵字：

太魯閣號台鐵台鐵事故

讀者迴響

熱門新聞

即／事發「李義祥就在山坡上」關鍵照片曝光！

網紅補票搭死亡列車！失聯前對話曝光

搭太魯閣罹難！蔡哲珊父批：台鐵太爛了

《尹食堂2》遭批造假！韓國GAY被翻成長得帥

4歲陳小妹遺體回家　阿嬤哭：一次沒了兩個

預言文被挖　唐綺陽「心頭都是痛」再提醒

醫創傷症候群：洗很多次，仍聞到味道

我斷腿妳先走！她忍痛搬椅讓6歲童逃生

工程車躺在軌道　列車駕駛反應時間「不到10秒」

21歲憲兵遺體「48hrs後終認出」！

獨／殉職司機員是學霸！原力拼台積電

林佳龍深夜臉書宣布辭去交通部長一職

被牙醫男友唸：妳拍夠了沒　Apple轉頭偷哭

家屬指認遺體淚問會不會痛？...白袍醫暖回

「南拳媽媽」張傑變筋肉男！低調參加健美比賽

更多

最夯影音

更多
利路修一聽「很遺憾」火速變臉笑開！　排名揭曉...下秒結局反轉了

利路修一聽「很遺憾」火速變臉笑開！　排名揭曉...下秒結局反轉了
乘客還原現場目睹站票旅客拋飛！　一家三口車廂「跨過屍體」求救

乘客還原現場目睹站票旅客拋飛！　一家三口車廂「跨過屍體」求救

女被提醒付錢與公車司機爆口角　脫口罩喊：中華民國照你規則走？

女被提醒付錢與公車司機爆口角　脫口罩喊：中華民國照你規則走？

千萬車隊夜奔花蓮醫院、殯儀館　警方幫開道花4小時送救援物資

千萬車隊夜奔花蓮醫院、殯儀館　警方幫開道花4小時送救援物資

女獸醫罹難！母淚崩「我女兒没了」　網貼愛犬等看診背影：等不到妳回來

女獸醫罹難！母淚崩「我女兒没了」　網貼愛犬等看診背影：等不到妳回來

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲毛毛商城換季5折區

寵物雲毛毛商城換季5折區

【出清5折】寵物雲毛毛商城全面換季出清中

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面