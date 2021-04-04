太魯閣號「2死者太破碎」仍難確認　罹難者250萬賠償金4／8起先發放

記者賴文萱／台北報導

台鐵太魯閣號2日出軌事故造成50人死亡、200人輕重傷。台鐵今日晚間召開0402台鐵408次太魯閣號事故記者會，做出最新說明。交通部次長王國材表示，經過確認死亡人數是50人，其中第6車屍塊經過DNA比對是原來已經確定的罹難者一部分，目前48人已確認名字，但另外2人由於是屍塊，仍是非常難確認。

法務部檢察司司長林錦村表示，有2名死者現在還沒有家屬出面指認或是提供DNA檢體，所以沒辦法確認2人姓名，在此呼籲如果認為家屬有可能搭上該班次火車，如果沒辦法到現場指認，可到台北、台東地檢署指認。

台鐵晚間發布新聞稿指出，因為有2名尚未確認身分，呼籲社會大眾協助，如得知親朋好友搭乘4月2日這班列車（樹林站7:16開、沿途停靠板橋、台北、松山等站前往花蓮），請到現場或與台北、花蓮及台東地檢署聯繫，都有相關人員可協助指認。

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台北地檢署電話：02-2314-6881

花蓮地檢署電話：038-230159

台東地檢署電話：089-362701

台鐵局24小時旅客服務電話：（02）2191-0096、

0800-765-888（免付費電話，行動電話無法撥打）

另外，王國材表示，經過討論，其中針對罹難者賠償金250萬元可先領取，預計4月8日起由各別關懷員代為領取交付。

▲408次太魯閣號出軌事件，今已將第四節車廂拖出。（圖／記者楊詩益攝）

交通部政次王國材表示，現在死亡名單已確認有48人，還有3人尚未確認，其中，第六車轉向架下面還有一具遺體卡住，現在先用冰塊冰敷，但因為車底空間有限處理很困難，目前搶救人員積極希望讓往生者安息。

▲台鐵開記者會說明太魯閣出軌事故。（圖／記者張榮恩攝）

至於拖吊進度，目前第一、二車廂4/3脫離，第三車廂凌晨脫離，現在準備拖離第四車廂，所有機具準備好在現場，等運安會、檢調單位做完調查後就會進場。

法務部檢察司司長林錦村表示，法醫所跟刑事警察局就採集的DNA檢體全部比對完畢，預計今天下午身分全部確認完成。

▲太魯閣出軌重傷集中7、8節車廂 基隆搜救隊：車體嚴重扭曲變形。（圖／記者郭世賢翻攝）

對此，花蓮地檢署檢察長俞秀端說，身上有身分證件，確定身份者有48人，其中家屬指認完成的是人數為40人，有罹難者家屬看過3趟，直到今天凌晨才確認遺體身份，而剩餘遺體有待DNA檢驗報告釐清。目前已收到法醫研究所的19份、刑事局1份的檢體鑑定報告，由於遺體屍塊分散分裝送驗，罹難人數不排除會再變動。

另外，目前統計死亡人數為48人、受傷人數198人、目前住院者45人、其中外籍人士死亡3人、受傷4人、在隧道仍有5節車廂未拖出。

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