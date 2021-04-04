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太魯閣號掉落物暴增67件未領　鐵警公布查詢電話與專人接送認領

▲太魯閣號乘客、傷亡者的行李、遺留物隨著搜救進度越來越多，鐵路警察開啟專案提供專人接送認領服務。（圖／記者張君豪翻攝）

▲太魯閣號乘客、傷亡者的行李、遺留物隨著搜救進度越來越多，鐵路警察開啟專案提供專人接送認領服務。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

太魯閣號重大傷亡事故，鐵路警察局在現場、分類罹難者遺體及蒐尋現場旅客遺留物品工作，並將傷亡者的遺留物在拾獲後照相編號造冊，以利後續受傷旅客、罹難者家屬認領，至3日11時止，在太魯閣號第1-4車廂內及事故現場周邊尋獲的遺留物，除1件旅客現場領回，目前尚有71件於3日15時許造冊移交花蓮車站行李房置放供民眾認領。

▲太魯閣號乘客、傷亡者的行李、遺留物隨著搜救進度越來越多，鐵路警察開啟專案提供專人接送認領服務。（圖／記者張君豪翻攝）

▲太魯閣號乘客、傷亡者的行李、遺留物隨著搜救進度越來越多，鐵路警察開啟專案提供專人接送認領服務。（圖／記者張君豪翻攝）

鐵路警察表示：4日凌晨在太魯閣第三車拖出隧道口時又陸續尋獲多件遺留物品，亦移置花蓮車站行李房安置，目前累計達79件。

▲太魯閣號乘客、傷亡者的行李、遺留物隨著搜救進度越來越多，鐵路警察開啟專案提供專人接送認領服務。（圖／記者張君豪翻攝）

▲太魯閣號乘客、傷亡者的行李、遺留物隨著搜救進度越來越多，鐵路警察開啟專案提供專人接送認領服務。（圖／記者張君豪翻攝）

鐵路警察局花蓮分局啟動為太魯閣號傷亡者「安家服務」專案，為避免罹難者家屬在辨認遺體時，又需分心遺留物領回程序，徒增辨認大體難度，罹難者家屬可就近洽詢鐵警局駐點殯儀館的刑事警察人員，協助聯繫指派專人接送至花蓮車站認領罹難者遺留物品。受傷及其餘旅客如需認領，亦可撥打以下電話詢問相關程序。鐵警到下午4點前更新統計，目前有81件送行李房，已領回14件，尚餘67件行李、拾得物待領。

認領遺留物相關連絡電話：
一、台灣鐵路管理局花蓮車站行李房：03-8322037。
二、鐵路警察局花蓮分局勤務中心：03-8322622。
三、鐵路警察局花蓮分局花蓮分駐所：03-8339561

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