快訊！台北市林森北酒店疑酒客糾紛開槍尋仇　1男割傷送醫警封鎖現場防衝突擴大

▲北市林森北路皇家酒店17日晚間遭歹徒丟擲汽油彈並有一男子遭玻璃割傷送醫，警消不敢大意封鎖現場避免衝突擴大。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

17日晚間8時許台北市林森北路錦州街口一家酒店疑似遭歹徒丟擲汽油彈，汽油彈順利點燃並起火燃燒，該間「皇家」酒店疑似遭尋仇丟擲汽油彈，目前台北市消防局、鑑識中心以及轄區警方都派員到場調查，並封鎖現場採證中、所幸這起汽油彈爆炸意外並無人員傷亡。

▲北市林森北路皇家酒店17日晚間遭歹徒丟擲汽油彈並有一男子遭玻璃割傷送醫，警消不敢大意封鎖現場避免衝突擴大。（圖／記者張君豪翻攝）

警消並在現場發現一名男性（25）大腿有遭碎玻璃噴濺割傷，警消懷疑他是丟擲汽油彈的犯嫌之一，目前先將他送往台北馬偕醫院治療，並留待後續調查希望能儘快釐清遭丟擲汽油彈原因。但稍晚根據現場目擊民眾指出，該酒店外並無燃燒痕跡也沒有爆裂物，甚至沒有看到裝盛汽油的器皿，但酒店外卻被目擊到數個疑似遭槍擊的彈孔；就在剛剛一名自稱攻擊酒店的王姓男子到中山警分局投案，目前警方正在釐清這起疑似槍擊案的犯案動機。

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