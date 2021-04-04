新北女高中生罹難　沈爸爸見侯友宜眼淚潰堤「這不應該發生的事情」

▲新北市長侯友宜前往板橋殯儀館慰問家屬，沈縈淇爸爸一見到侯友宜忍不住眼淚潰堤。（圖／新北市府提供，下同）

記者楊蕓／台北報導

台鐵太魯閣號2日發生重大傷亡事故，截至4日中午12時，新北市民有15人罹難、64人受傷，其中，就讀新北高中的沈縈淇遺體中午抵達板橋殯儀館，新北市長侯友宜前往慰問家屬，沈縈淇的爸爸一見到侯友宜忍不住眼淚潰堤，哭喊「希望市長主持公道，這不應該發生的事情」，侯友宜則緊抱著沈爸爸，允諾市府會盡力幫忙處理後續事宜。

侯友宜表示，沈同學不幸在太魯閣事件往生，家屬受到的衝擊非常大，而沈同學在班上不但成績好、品德好，跟同學相處也很和睦，校長跟同學們都非常哀痛。

侯友宜說，他已拜託校長、輔導老師、社工開導同學，藉生死這堂課來祝福沈同學安息，希望他們不要受到嚴重創傷，「我想這些撫慰受害者甚至同伴的這些心靈的輔導、創傷的輔助，我們都會好好的給他們做好安定的力量。」

侯友宜說，每一個受害者家屬都很難去接受事實，好好的親人要去掃墓、旅遊卻天人永隔，站在政府首長的立場，不但要協助家屬追訴刑事責任，民事賠償也絕不能放過，身為首長更應該站在被害者的立場多替他們想一想，在他們最無辜、最無力的時候，大家不但要替傷者集氣，往生者的後事也要把它做好，「最後這些刑事跟民事責任，我們要陪著他一起討回公道，這是我們應盡的責任。」

侯友宜說，他相信沈爸爸真的很痛，痛到他覺得社會上要對這個事件給他一個清楚交代，這也是受害者的心聲，「我們應該理解受害者之痛，所以我們更應該給他們力量、支持他們。」

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