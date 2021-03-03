快訊／刑事局指紋專家驚爆持毒！網約炮稱有「糖果」當場被捕

▲圖為刑事局外觀。（圖／資料畫面）

記者張君豪／台北報導

台北市松山警分局東社派出所警員3日中午進行網路巡邏調出一名打算邀約開毒趴的持毒犯嫌，警方按兵不動派員到現場埋伏，等到男子現場拿出一包內藏安非他命的夾鏈袋後，松山警方立刻表明身分將他逮捕；結果警方收網這才發現對方居然是在刑事局鑑識中心指紋股擔任警務正、現職兩線三星的警官黎添來。

根據警方透露、黎添來是中央警察大學60期鑑識學系畢業，病因對指紋鑑識比對學有專精，目前仍在警察大學兼課，但他落網後三緘其口不願透露毒品來源，警訊後將依違反毒品危害防制條例將黎姓警官移送法辦。

刑事局則火速做出懲處：鑑識中心指紋科黎姓警務正持有二級毒品安非他命，遭松山分局員警查獲移送，刑事局下午立即召開考績會依警察人員獎懲標準辦法，認為黎姓警官持毒違法情節重大，嚴重影響警譽，人評會決定記予以記二大過免職。

據了解、黎員目前52歲，在刑事局負責指紋鑑定業務，刑事局調查後，初步排除他與毒品查辦、封存入庫工作無關應無監守自盜毒品證物問題。

但刑事局坦承黎員從警後長期上班紀律不佳， 103年底由本局鑑識科股長，調整至本局生物科，惟再考核不佳無法勝任，故於108年再調整指紋科非主管職務警務正、仍不愛惜羽毛，刑事局果斷汰除以正警風。



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