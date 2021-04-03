手術中「屋頂燒起來」…淡定醫不甩濃煙！　繼續動刀開心臟

▲俄羅斯一家沙皇時期就建成的醫院2日發生大火。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／編譯

俄羅斯阿穆爾州一家醫院在4月2日為病人動心臟手術時，竟突然發生火災，院內逾120人被緊急疏散，消防員也全力撲滅房頂的熊熊大火，但執刀的外科醫師菲拉托夫（Valentin Filatov）與其醫療團隊十分淡定，即使身處火海，仍敬業地幫病患完成手術。

▲警消人員緊急疏散院內病患。（圖／達志影像／美聯社）

據BBC報導，事發當時，菲拉托夫與其醫療團隊正在手術室中動手術。手術進行到一半時，醫院的房頂突然燒了起來，還冒出滾滾黑煙，煙霧更飄進手術室，讓醫護們措手不及。

這時，菲拉托夫告訴他的團隊，「我們必須盡一切努力，救下這個人」，於是醫療團隊連忙拿來風扇，盡量將煙霧吹散，並緊急牽來一條電纜通電，轉移到地下手術房以備用電力持續進行手術。

Russian hospital fire: Surgeons perform heart operation during blaze https://t.co/zXnakd9Uwm — IBMrsJohnston (@IBMrsJohnston) April 2, 2021

所幸，手術最後得以順利結束，而這場火災雖然造成木製屋頂被大火吞噬，但並未造成任何傷亡事件。俄羅斯緊急情況部表示，這座醫院建於1907年的沙皇時期，所以初步判斷起火原因是電線短路所致。州長奧爾洛夫（Vasily Orlov）讚揚了醫療團隊的專業精神，也對消防員撲滅大火所付出的努力表示高度肯定。

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