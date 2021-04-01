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北韓連虛擬貨幣也駭！透過中國洗錢3億美元...只為大規模研發核武

▲▼北韓透過偵察總局指揮網軍，駭入全球虛擬貨幣交易所網站，取得研發核武資金。（圖／路透社）

▲北韓透過偵察總局指揮網軍，駭入全球虛擬貨幣交易所網站，取得研發核武資金。（圖／路透社）

記者羅翊宬／編譯

北韓（朝鮮）近來軍事動作不斷！對此，聯合國安理會轄下的「對北韓制裁委員會」於當地時間3月31日發佈一份報告書，經過安理會15個理事成員國批准，內容指控北韓在國際制裁下，仍在偵查總局的一手指導下，透過網軍駭入全球虛擬貨幣交易所，竊取3億1640萬美元的資金，並透過中國未上市交易所，以作為研發核武與彈道飛彈上的所需資金。

根據《韓聯社》報導，聯合國安理會轄下的「對北韓制裁委員會」在經過各種調查、評估，並集結成員國對北韓的指控，發表該份報告書。報告書指出，北韓從2019年至2020年11月，透過網軍與駭客組織從全球的金融交易機構與虛擬貨幣交易所網站成功駭取3億1640萬美元，其中從去年9月時疑似成功駭取2億8100萬美元虛擬貨幣，同年10月食髓知味，駭取2300萬美元。

之後，北韓更是透過位在中國的非上市的虛擬貨幣交易所「洗錢」，將所駭取的虛擬貨幣成功兌換成實際貨幣，作為研發各種核武與彈道飛彈等大規模殺傷戰略武器的所需資金。

▲▼日本防衛省拍到，北韓漁船「Yu Jong 2號」在東海上與「閩寧德油078」交貨。（圖／達志影像）

▲日本防衛省拍到，北韓漁船「Yu Jong 2號」在東海上與「閩寧德油078」交貨。（圖／達志影像）

此外，北韓還捨棄過去透過公海上船隻對船隻的交易方式，明目張膽地透過油輪或駁船，將精煉石油直接運進南浦港，超過聯合國制裁所規範的進口50萬桶之數量，光是去年1至9月就有高達121次進口精煉石油的紀錄，而在規避國際社會監視時所使用的方法更是愈加縝密，透過盜用其他合法船隻的身份來掩耳盜鈴。

根據會員國在報告書中指出，北韓從去年1至9月，至少高達400次出口共250萬公噸的煤，大部分皆是在中國浙江省的寧波、舟山群島海域完成煤炭交易，而去年6月17日更是有北韓40多艘以上的船隻被衛星偵測到在該片海域進行煤炭出口交易。

▲▼北韓於閱兵式公開新型潛射飛彈「北極星4ㅅ」，卻反而痛批南韓預購買核燃料。（圖／達志影像）

▲北韓於閱兵式公開新型潛射飛彈「北極星4ㅅ」。（圖／達志影像）

另外，專家在報告中指出，北韓至今為止根本不甩國際社會因研發核武所做出的智財！北韓在去年、今年的閱兵儀式上，屢次對外公開各種新研發、且能搭載核彈頭的中短射程彈道飛彈、潛射彈道飛彈（SLBM）、洲際彈道飛彈（ICBM）。專家研判，北韓擁有在所有射程（短、中、長）彈道飛彈上搭載核彈頭技術的機率「非常高」。

而北韓從去年7月以後，位於咸鏡南道的新浦海軍造船廠就有持續性的活動，研判與新造的潛艦下水、或與SLBM試射準備有關。某會員國更指控，北韓寧邊核設施的濃縮鈾工廠仍在持續運作，且持續修建實驗用的輕水反應爐。

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