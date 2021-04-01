美軍到底多強大？　內行人揭關鍵戰力：太陽系霸主

▲美軍F-35戰鬥機。（圖／路透社）

記者陳怡靜／綜合報導

美國的軍事戰力位居全世界之冠，不論裝備和規模都是眾人有目共睹的。據軍事觀察網站「全球火力網」（Global Firepower）2021年最新排行，前3名依序為美國、俄羅斯和中國。一名網友好奇，「美軍究竟有多強大？」貼文一出立刻引發網友熱議。

一名網友在PTT八卦版發文表示，之前看新聞報導指出世界國防預算第2至第10名加總，都不及美國，「海、空軍更是世界第一，陸軍也是目前大國之中唯一有豐富的作戰經驗」，即便大陸不斷追趕，但也沒有實戰經驗。於是他相當好奇，「美軍到底有多強大？」

▲貼文一出引發網友熱議。（圖／翻攝自PTT）

貼文一出，立刻引發鄉民們熱議，「太陽系霸權」、「可以消滅全世界」、「你能想像美國戰敗嗎？大概就是這麼強」、「可以把人類文明打回石器時代」、「可以打贏全世界還不夠，還可以讓全世界連打都不敢打」、「全世界的領空都當自己家一樣亂飛，反正飛夠高就好了」、「去看看人家的怪物航母有多大台吧」。

也有網友指出，「認真講，不打核戰，美國可以把全球打爛，只要不去佔領就好；最可怕的是，就算打核戰，美國不一定會輸，因為反導彈系統」、「130萬美軍是實的，常年在實戰、訓練和裝備都是最頂級的精銳部隊，很多國家的部隊只是數字，完全不在同一層次」、「保衛自己沒問題，遠征打越戰與韓戰都是遇上中共支援都失敗收場。現在中共攻台，想祈求美國要支援台灣成功，難啦！」

根據「全球火力網」公布的2021年最新統計，美國、俄羅斯和中國分居前三名，與去年持平，台灣則位居第22名，較去年上升了4名。軍事支出部分，據斯德哥爾摩國際和平研究所（Stockholm International Peace Research Institute，SIPRI）2020年的數據顯示，全球軍事支出最高的國家為美國，金額達7320億美元，佔全球軍費支出的38％，後4名依序為中國（2610億美元）、印度（711億美元）、俄羅斯（651億美元）、沙烏地阿拉伯（619億美元）、法國（501億美元）、德國（493億美元）、英國（487億美元）、日本（476億美元）、韓國（439億美元）。

▲2021全球軍力排行。（圖／翻攝自Global Firepower）