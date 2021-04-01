　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
軍武 焦點 台灣 大陸 國際 軍聞社

美軍到底多強大？　內行人揭關鍵戰力：太陽系霸主

▲▼美軍F-35戰鬥機。（圖／路透社）

▲美軍F-35戰鬥機。（圖／路透社）

記者陳怡靜／綜合報導

美國的軍事戰力位居全世界之冠，不論裝備和規模都是眾人有目共睹的。據軍事觀察網站「全球火力網」（Global Firepower）2021年最新排行，前3名依序為美國、俄羅斯和中國。一名網友好奇，「美軍究竟有多強大？」貼文一出立刻引發網友熱議。

一名網友在PTT八卦版發文表示，之前看新聞報導指出世界國防預算第2至第10名加總，都不及美國，「海、空軍更是世界第一，陸軍也是目前大國之中唯一有豐富的作戰經驗」，即便大陸不斷追趕，但也沒有實戰經驗。於是他相當好奇，「美軍到底有多強大？」

▲▼ PTT,美軍。（圖／翻攝自PTT）

▲貼文一出引發網友熱議。（圖／翻攝自PTT）

貼文一出，立刻引發鄉民們熱議，「太陽系霸權」、「可以消滅全世界」、「你能想像美國戰敗嗎？大概就是這麼強」、「可以把人類文明打回石器時代」、「可以打贏全世界還不夠，還可以讓全世界連打都不敢打」、「全世界的領空都當自己家一樣亂飛，反正飛夠高就好了」、「去看看人家的怪物航母有多大台吧」。

也有網友指出，「認真講，不打核戰，美國可以把全球打爛，只要不去佔領就好；最可怕的是，就算打核戰，美國不一定會輸，因為反導彈系統」、「130萬美軍是實的，常年在實戰、訓練和裝備都是最頂級的精銳部隊，很多國家的部隊只是數字，完全不在同一層次」、「保衛自己沒問題，遠征打越戰與韓戰都是遇上中共支援都失敗收場。現在中共攻台，想祈求美國要支援台灣成功，難啦！」

根據「全球火力網」公布的2021年最新統計，美國、俄羅斯和中國分居前三名，與去年持平，台灣則位居第22名，較去年上升了4名。軍事支出部分，據斯德哥爾摩國際和平研究所（Stockholm International Peace Research Institute，SIPRI）2020年的數據顯示，全球軍事支出最高的國家為美國，金額達7320億美元，佔全球軍費支出的38％，後4名依序為中國（2610億美元）、印度（711億美元）、俄羅斯（651億美元）、沙烏地阿拉伯（619億美元）、法國（501億美元）、德國（493億美元）、英國（487億美元）、日本（476億美元）、韓國（439億美元）。

▲2021全球軍力排行。（圖／翻攝自Global Firepower）

▲2021全球軍力排行。（圖／翻攝自Global Firepower）

ET快訊
殯儀館設「椎心認屍專區」　她躲死劫…目睹親人亡哭到癱軟
LIVE／太魯閣號「奪命列車」54死　台鐵親上火線說明
太魯閣出軌54死　全車訂票身分證「V開頭」324人
太魯閣號出軌54死　月台發車畫面曝光
太魯閣號出軌54死　「半具遺體卡在車下、還有2屍袋」
工程車滑邊坡害出軌　工人曝「老闆說法」：有拉手煞車、輪胎放石
工程車公司「像廢墟」網憂賠不起　名嘴挖出背後靠山：是大戶
太魯閣號車體嚴重變形　搜救隊曝心酸：車廂內外找遺體殘肢

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 軍武最新 全站最新

中美南海撞機20周年後..　美軍對華空偵「刷新極限距離」

美軍到底多強大？　內行人揭關鍵戰力：太陽系霸主

圖文／模擬對敵空中攻擊　第五作戰區進行防空接戰操演

大陸「年薪260萬」20歲網紅　賣掉跑車加入「海軍陸戰隊」

台南角頭「建文大仔」風光大葬　還沒開始4通緝犯就被逮

角頭「建文」高衩禮儀妹風光送行　動員6百警力！捕6通緝犯、98少年

侯佩岑兒子學擊劍淚崩：爸爸對我兇　她急護兒..要老公「不要強迫他」

楊晨熙愚人節宣布「分手大飛」　「謝謝你，祝福一切順利」

婁峻碩吃雞胸肉..靠焦凡凡的雞排催眠　峮峮、李佳穎要篡位！關韶文狂抖「她」過去

峮峮看「6秒晃動片」自誇「好可愛♥」　與豆花妹加入《飢餓》..王仁甫：遇到剋星！

邵雨薇罕見公開情侶對話！　吳慷仁握拳「宣示主權」吃醋反應閃爆

畫得出來嗎？想不起來的海洋圖鑑　阿伯神速畫錘頭鯊！成品超抽象XD

愛女突休克離世...夫妻走過傷痛　1年後迎新成員：這次要牽緊喔❤

短腿萌貓打架黃金左鉤拳出擊！ 一站起來懷疑貓生：怎麼打不到

中美南海撞機20周年後..　美軍對華空偵「刷新極限距離」

美軍到底多強大？　內行人揭關鍵戰力：太陽系霸主

圖文／模擬對敵空中攻擊　第五作戰區進行防空接戰操演

大陸「年薪260萬」20歲網紅　賣掉跑車加入「海軍陸戰隊」

猛獅狂敲13安5局13比0龍　猛威爾保持無安打

半世紀最嚴重...太魯閣出軌54死　立法院下週請林佳龍專案報告

太魯閣號「內部救援」畫面曝光！走道躺一排　她腿骨變形躺擔架

太魯閣號罹難者送花蓮市殯儀館　業者支援冰櫃、發電機

太魯閣號出軌54死！「花蓮貓友隊」外送員出征　載物資衝現場

殯儀館設「椎心認屍專區」　她倖躲死劫…目睹親人亡哭到癱軟

太魯閣54死156輕重傷　國民黨「督促改善」：對罹難者家屬深切致哀

全力協助太魯閣號搜救　顏若芳：民進黨暫緩4月11日施政說明會

吳東融打擊還在找感覺　葉總：需要時間磨合

太魯閣號慘劇「鐵公路大打結」　花東未出現住宿退訂潮

剛出生浪浪遭棄...變身警犬小黃　特製掛牌「實務訓練中」萌到爆

軍武熱門新聞

中美南海撞機20周年

美軍到底多強大？　網揭關鍵戰力

大陸年薪260萬網紅賣跑車加入「海軍陸戰隊」

殲31有訂單？　瀋飛：今年試產

圖文：第五作戰區戰備任務訓練

男開車上班　莫名被F-16戰鬥機爆頭

中美撞機16年了…王偉仍未回家

台退役中將曝兩岸空軍軍力「比1樣」

飛彈射過來　台灣哪個縣市安全？

國軍寄發「動員召集預告書」

黃金船沉沒台灣海峽　撈上岸一場空

烏克蘭準備武力「收復」頓巴斯地區衝突加劇

台大教授協助開發大陸超級鋼

轎車對決雲豹裝甲車下場慘　網諷「不要越級打怪」

更多熱門

相關新聞

北韓駭虛擬貨幣！在中國洗錢3億鎂研發核武

北韓駭虛擬貨幣！在中國洗錢3億鎂研發核武

北韓（朝鮮）近來軍事動作不斷！對此，聯合國安理會轄下的「對北韓制裁委員會」於當地時間3月31日發佈一份報告書，經過安理會15個理事成員國批准，內容指控北韓在國際制裁下，仍在偵查總局的一手指導下，透過網軍駭入全球虛擬貨幣交易所，竊取3億1640萬美元的資金，並透過中國未上市交易所，以作為研發核武與彈道飛彈上的所需資金。

北韓核設施再啟動！最新衛星照曝光

北韓核設施再啟動！最新衛星照曝光

北韓軍人月領百元台幣

北韓軍人月領百元台幣

美軍推特發神秘亂碼　網：核武密碼？

美軍推特發神秘亂碼　網：核武密碼？

中國國防部呼籲日本：停止在釣魚台問題上的挑釁

中國國防部呼籲日本：停止在釣魚台問題上的挑釁

關鍵字：

美軍Global Firepower國防預算國際軍武

讀者迴響

熱門新聞

不斷更新／太魯閣號出軌釀54人罹難

即／太魯閣出軌「車頭」照片曝光！　高速撞工程車削剩一半

太魯閣花蓮出軌！貨車掉下「工程人員全跑光」

「急需遺體袋」花蓮人求：帆布袋、塑膠袋都可

出軌火車司機員死亡！工會要求從優撫卹

最新空拍畫面曝！工程車邊坡墜落　至少釀34死

黑男東區捕獲148cm正妹人妻！

搶入太魯閣「第8節車廂」　驚見10人無心跳

送醫名單不斷更新／太魯閣出軌54死！各大醫院收治傷者一覽

周揚青透視馬甲「意外洩感情現況」

愛馬仕姐道歉暗酸：就算問被罵也要當兒女一樣忍耐

太魯閣「火車駕駛視角曝光」！網譙：台灣工程超扯

宋逸民險上太魯閣「齊為傷者祈禱」

江宏傑IG突連發5張照　網超擔心

血便當痔瘡！他「爆出一團爛肉」罹癌　醫問工作愣住了

更多

最夯影音

更多
台南角頭「建文大仔」風光大葬　還沒開始4通緝犯就被逮

台南角頭「建文大仔」風光大葬　還沒開始4通緝犯就被逮
角頭「建文」高衩禮儀妹風光送行　動員6百警力！捕6通緝犯、98少年

角頭「建文」高衩禮儀妹風光送行　動員6百警力！捕6通緝犯、98少年

侯佩岑兒子學擊劍淚崩：爸爸對我兇　她急護兒..要老公「不要強迫他」

侯佩岑兒子學擊劍淚崩：爸爸對我兇　她急護兒..要老公「不要強迫他」

楊晨熙愚人節宣布「分手大飛」　「謝謝你，祝福一切順利」

楊晨熙愚人節宣布「分手大飛」　「謝謝你，祝福一切順利」

婁峻碩吃雞胸肉..靠焦凡凡的雞排催眠　峮峮、李佳穎要篡位！關韶文狂抖「她」過去

婁峻碩吃雞胸肉..靠焦凡凡的雞排催眠　峮峮、李佳穎要篡位！關韶文狂抖「她」過去

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲毛毛商城換季5折區

寵物雲毛毛商城換季5折區

【出清5折】寵物雲毛毛商城全面換季出清中

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面